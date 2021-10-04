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Son dakika haberleri: Lübnan patlamasında yakınlarını kaybedenler soruşturmanın kapatılmasından endişeli

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Lübnan patlamasında yakınlarını kaybedenler soruşturmanın kapatılmasından endişeli

Gelen son dakika haberlerine göre Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de meydana gelen liman patlamasında hayatını kaybedenlerin yakınları soruşturmanın neticelenmeden kapatılmasından endişe duyuyor.

Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de meydana gelen liman patlamasında hayatını kaybedenlerin yakınları soruşturmanın neticelenmeden kapatılmasından endişe duyuyor.

Aileler, patlamanın 14. ayında hayatını kaybeden yakınlarının fotoğrafları ve Lübnan bayraklarıyla olayın meydana geldiği liman bölgesinde buluştu.

Her ayın 4'ünde bir araya gelerek soruşturmanın sonuçlanması talebinde bulunan kurban yakınları, ülkede daha önce yaşanan suikast dosyalarının üzerinin örtülmesi sebebiyle, liman patlamasının da aynı kaderi yaşamasından korkuyor.

Ölenlerin ailelerinin sözcüsü İbrahim Hatit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Maalesef, Lübnan'da soruşturmaların bir neticeye varmadığını biliyoruz. Lübnan'daki davaların geçmişi, üstünün örtülmesi ve davaların siyasileştirilmesiyle doludur." dedi.

Patlama soruşturmasını yürüten ancak görevden alınmak istenilen hakim Tarık Bitar konusuna da değinen Hatit, ülkede hala temiz hakimlerin bulunduğunu söyledi.

Olayda kızını kaybeden anne Anni Vartivaryan geç de olsa adaletin tecelli edeceğine inandığını dile getirdi.

Gerçeklerin açığa çıkarılmasını ve adaletin yerini bulmasını isteyen acılı anne Vartivaryan, "Bunun kolay bir yol olmadığını en başından beri biliyorduk." diye konuştu.

Vartivaryan, benzer dosyaların kapatıldığını savunarak, şunları kaydetti:

"Doğduğum günden bu yana ülkenin nasıl yönetildiğini biliyorum. Gerçeğin ortaya çıkmaması için dosyaların kapatıldığını biliyoruz."

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin yerinden olduğu açıklanmıştı.

Patlamayı soruşturan hakim Fadi Savvan, 10 Aralık'ta eski Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Hakim Savvan, 17 Aralık'ta eski bakanların kendisine karşı Başsavcılığa yaptığı başvuru üzerine soruşturmayı geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Lübnan Temyiz Mahkemesi, eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in talebi üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini hakim Savvan'dan almıştı.

Hakim Savvan'ın yerine şubat ayında, Tarık Bitar atanmıştı.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri
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