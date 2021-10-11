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Son dakika haberleri! Kütahya'da şüphelilerin otomobilinde polis telsizi ve siren bulundu

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Kütahya'da şüphelilerin otomobilinde polis telsizi ve siren bulundu

Son dakika haberler: Kütahya'da, otomobillerinde polis telsizi ve siren bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, otomobillerinde polis telsizi ve siren bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nde, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Zanlıların üstünde ve araçta yapılan aramalarda, polis frekansı yüklenmiş telsiz, 2 ruhsatsız tabanca, kesici alet ve polis siren sistemi bulundu.

Şüphelilerin uyuşturucu ticareti, oto hırsızlığı, tehdit ve kasten yaralamadan çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Ö.K. (44) ve M.K'nin (46) emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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