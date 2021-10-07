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Son dakika haberleri | Kaza yapan sürücü: "Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da bir fabrikanın kapısına çarpan Adem A. kaza sonrası olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaçak sürücünün peşine düşen ekipler, şahsı kısa süren kovalamacanın ardından yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şahıs, polislere güçlük çıkardı. Görevliler tarafından güçlükle kontrol altına şahıs, "Ben emniyet müdürüyüm, amir buraya gelsin. Senin gideceğin yerdeki karakol komutanı benim. Bu hastane benim lan, gideceğiniz karakolda benim" diyerek taşkınlık yaptı.

AKSARAY (İHA) - Aksaray-Konya karayolunda bulunan bir fabrikada yaşanan kazada edinilen bilgiye göre, hafif ticari aracıyla özel bir fabrikanın nizamiye kapısına çarpan 42 yaşındaki Adem A. kazanın ardından araçla olay yerinden kaçtı.

Fabrika güvenlik görevlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine fabrikaya yakın olan polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Kaçan aracın plakasının anons edilmesi üzerine araç E-90 Karayolunda polis ekiplerince görülerek durdurulmak istendi.

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kısa bir kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Olay yerinde gözaltına alınan sürücü sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Sakin tavırlarıyla girdiği hastaneden bağırarak çıkan sürücü, 4 polis memuru 1 özel güvenlik görevlisi tarafından güçlükle kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Uzun uğraşlar sonucu araca bindirilen sürücü, "Ben emniyet müdürüyüm, amir buraya gelsin. Senin gideceğin yerdeki karakol komutanı benim. Bu hastane benim lan, gideceğiniz karakolda benim" diyerek taşkınlık yaptı. Daha sonra sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son dakika haberleri | Kaza yapan sürücü: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin

Son dakika haberleri | Kaza yapan sürücü: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin

Son dakika haberleri | Kaza yapan sürücü: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin

Son dakika haberleri | Kaza yapan sürücü: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin

Son dakika haberleri | Kaza yapan sürücü: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin

Son dakika haberleri | Kaza yapan sürücü: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin

Son dakika haberleri | Kaza yapan sürücü:
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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