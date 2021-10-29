Son dakika haberleri: Jandarma bandosundan Ankaralılara '29 Ekim' konseri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Jandarma bandosundan Ankaralılara '29 Ekim' konseri

İhlas Haber Ajansı / Sadettin Aliusta - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberi... Jandarma bandosundan Ankaralılara '29 Ekim' konseri Cumhuriyetin 98. Yıldönümü, Jandarma Genel Komutanlığı bando gösterileriyle kutlandı Cumhuriyet Bayramı kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı yürüyüş ve bando gösterileri düzenlendi.

ULUS, BARTIN (İHA) - Jandarma bandosundan Ankaralılara ' 29 Ekim' konseri

Cumhuriyetin 98. Yıldönümü, Jandarma Genel Komutanlığı bando gösterileriyle kutlandı

ANKARA - Cumhuriyet Bayramı kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı yürüyüş ve bando gösterileri düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bando gösterileri ve yürüyüş düzenlendi. TBMM'den Ulus'taki eski meclise kadar devam eden yürüyüş coşkuyla tamamlandı. Jandarma bandosu Ulus Atatürk Anıtı önünde Ankaralılara konser verdi.

Son dakika haberleri: Jandarma bandosundan Ankaralılara '29 Ekim' konseri

Son dakika haberleri: Jandarma bandosundan Ankaralılara '29 Ekim' konseri

Son dakika haberleri: Jandarma bandosundan Ankaralılara '29 Ekim' konseri

İhlas Haber Ajansı / Sadettin Aliusta - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title