Son dakika haberleri: Jandarma bandosundan Ankaralılara '29 Ekim' konseri

ULUS, BARTIN (İHA) - Jandarma bandosundan Ankaralılara ' 29 Ekim' konseri

Cumhuriyetin 98. Yıldönümü, Jandarma Genel Komutanlığı bando gösterileriyle kutlandı

ANKARA - Cumhuriyet Bayramı kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı yürüyüş ve bando gösterileri düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bando gösterileri ve yürüyüş düzenlendi. TBMM'den Ulus'taki eski meclise kadar devam eden yürüyüş coşkuyla tamamlandı. Jandarma bandosu Ulus Atatürk Anıtı önünde Ankaralılara konser verdi.