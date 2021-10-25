Şafak vakti dev operasyon! 84 milyon 421 bin TL'lik ürün ele geçirildi

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Polis ekipleri, hem vergisiz şekilde satılan hem de vatandaşların sağlığını tehlikeye atan sahte ürünlere yönelik dev bir operasyongerçekleştirdi. Sabah saatlerinde yapılan dev operasyonda piyasaya sürülmeye hazır halde bekleyen 84 milyon 421 bin TL'lik ürüne el konuldu.

HEPSİ ÜNLÜ MARKALARIN TAKLİDİ

Dünyaca ünlü markalara ait ürünlerin taklitlerini piyasa süren sahtecilere karşı harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Esenler'de 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda piyasada bilinen ünlü markaların taklidi 36 bin 92 kablosuz kulaklık, 425 cep telefonu bataryası, 381 telefon kapağı ve 122 telefon ekranı olmak üzere toplam 37 bin 20 ürün ele geçirildi. Polis, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 84 milyon 421 bin 710 lira civarında olduğunu belirledi.

SES SEVİYESİ ÇOK YÜKSEK

Ele geçirilen ürünlerin çoğunun ses kalitesi vasatın altında olduğu, bazı ürünlerde yapılan kontrolde kullanıcının işitmesi için tehlikeli olduğu, maksimum ses seviyesi mevcut standartları 10 desibeli aştığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.G. isimli şüpheli gözaltına alındı.

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