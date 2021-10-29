KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Basın Ekspres Yolunda zincirleme kaza: 1 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece Basın Ekspres Yolunda, otomobilin aniden durması nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Bir kadının yaralandığı kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu Bakırköy İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Yenibosna yönüne giden Salih Öztürk idaresindeki 34 TA 445 Renault markalı otomobil, aniden duran Çiğdem Demirhan kontrolündeki 34 AFA 742 Renault markalı otomobile arkadan çarptı. Yine aynı istikamete giden İlhan Yalçın idaresindeki 48 R 5989 plakalı hafif ticari araç ise, Öztürk'ün kullandığı araca çarptı.

Meydana gelen zincirleme kazada Salih Öztürk'ün kullandığı araçta yer alan eşi Naciye Öztürk, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını hastaneye kaldırırken, polis ekipleri başka kazanın olmaması için yolda önlem aldı.

Polis daha sonra yolda aniden duran kadının ifadesini almak üzere karakola götürdü. Kaza nedeniyle yaklaşık 45 dakika boyunca trafik tek şeritten sağlandı. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

Kazayı anlatan görgü tanığı Hüseyin Cindioğlu isimli vatandaş, "Bayan gri arabayı kullanıyordu, bir anda yolun ortasında durdu. Yani bir sinyal yok, bir şey yok. Arkadan araç arkadan vurdu, diğer gelen araç da onun arkasından vurdu. İşte üçlü bir kaza oldu. Hafif kafasını sağa sola çarpanlar vardı. Ben arabada değildim, yan taraftaydım" diye konuştu.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.