Son dakika haberleri... Antalya'da su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri... Antalya'da su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti

AA / Yunus Uğur - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Antalya'da su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde su kuyusuna düşen kadın yaşamını yitirdi.

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde su kuyusuna düşen kadın yaşamını yitirdi.

Pazarcı Mahallesi Gemiyakası Caddesi'ndeki serasını sulamak isteyen Ünzile Uçak (49) su kuyusuna düştü.

Uçak'tan bir süre haber alamayan yakınları, arama çalışmaları sonucu kadının kuyuya düştüğü belirlendi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatlik çalışma sonrasında Uçak'ın cenazesi, kuyudan çıkarılarak morga götürüldü.

AA / Yunus Uğur - Son Dakika Haberleri
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