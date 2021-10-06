Son dakika haberleri! 5. kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk nefes kesen operasyon ile kurtarıldı - Haberler
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Son dakika haberleri! 5. kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk nefes kesen operasyon ile kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! 5. kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk nefes kesen operasyon ile kurtarıldı

Son dakika haberine göre Adıyaman'da, 5.kattan havalandırma boşluğuna düşen 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonu ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, 5.kattan havalandırma boşluğuna düşen 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonu ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Dursun Çavuş Cami yakınlarında bulunan bir binanın 5. katında ikamet eden 5 yaşındaki Abdulbari Hışfe isimli yabancı uyruklu çocuk, havalandırma boşluğuna açılan odanın penceresinden boşluğa baktı. Burada dengesini kaybeden çocuk, havalandırma boşluğuna düştü. 5. kattan düşen çocuğu çıkan sesle fark eden bina sakinleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma operasyonu başlattı. Nefeslerin tutulduğu kurtarma operasyonunda çocuk, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan küçük çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Abdulbari Hışfe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri! 5. kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk nefes kesen operasyon ile kurtarıldı

Son dakika haberleri! 5. kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk nefes kesen operasyon ile kurtarıldı

Son dakika haberleri! 5. kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk nefes kesen operasyon ile kurtarıldı

Son dakika haberleri! 5. kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk nefes kesen operasyon ile kurtarıldı

Son dakika haberleri! 5. kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk nefes kesen operasyon ile kurtarıldı

Son dakika haberleri! 5. kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk nefes kesen operasyon ile kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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