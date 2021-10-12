Son dakika haberi: Tunceli'de ambulans ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Tunceli'de hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu aralarında hastanın da bulunduğu 6 kişi hafif yaralandı.
TUNCELİ (AA) - Tunceli'de hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu aralarında hastanın da bulunduğu 6 kişi hafif yaralandı.
Tunceli Devlet Hastanesinden anjiyo olmak için Elazığ'a sevk edilen hastayı taşıyan 62 AAE 052 plakalı ambulans, Tunceli-Elazığ kara yoluna Muhlis Akarsu Caddesi'nden çıkan 33 RS 672 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerinin isimleri açıklanmayan ambulans ve otomobildeki 6 kişi hafif yaralandı.
Olay sonrası ambulanstaki hastanın da yer aldığı yaralılar, sağlık görevlilerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri