Son dakika haberi: Tunceli'de ambulans ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi: Tunceli'de ambulans ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Tunceli'de ambulans ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Tunceli'de hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu aralarında hastanın da bulunduğu 6 kişi hafif yaralandı.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu aralarında hastanın da bulunduğu 6 kişi hafif yaralandı.

Tunceli Devlet Hastanesinden anjiyo olmak için Elazığ'a sevk edilen hastayı taşıyan 62 AAE 052 plakalı ambulans, Tunceli-Elazığ kara yoluna Muhlis Akarsu Caddesi'nden çıkan 33 RS 672 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerinin isimleri açıklanmayan ambulans ve otomobildeki 6 kişi hafif yaralandı.

Olay sonrası ambulanstaki hastanın da yer aldığı yaralılar, sağlık görevlilerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberi: Tunceli'de ambulans ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi: Tunceli'de ambulans ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Haberler
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