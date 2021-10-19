Son dakika haberi | Selçuklu ve Danişmend medeniyeti tarihi Taşhan'da sergilendi

SAMSUN (İHA) - Selçuklu ve Danişmend medeniyeti tarihi Taşhan'da sergilendi

SAMSUN - "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu Sergisi" Samsun'daki tarihi Taşhan'da ziyaretçilere açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi iş birliğinde Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu Projesi kapsamında düzenlenen sergi Saathane Meydanı'nda bulunan tarihi Taşhan'da açıldı. Tarihi Taşhan'da yer alan eserler, ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.

Serginin açılışında konuşan Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, "Bu sergide Selçuklu ile Danişmendliler dönemine ait şapkalar, heykeller ve dönemi anlatan yağlı boya tablolar yer alıyor. Sergide Danismendliler ve Selçuklu'nun zerafetini yansıtan eserleri hep beraber izleyeceğiz ve o deneme eşlik edeceğiz. Karadeniz'de 13 şehirde olmak üzere toplam 60 farklı noktada ziyaretçiler ile buluşacak bu sergi atalarımızın Anadolu'ya geldikleri dönemdeki yaşam biçimlerini, giyim kuşamlarını, kültürlerini menkıbelerle zenginleşmiş bir şekilde bizlere sunacak. 1071 Malzgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun Türkleşmesi başlamıştır. Anadolu'yu bir Türk yurdu haline getiren Selçuklu, Sultan Alparslan döneminde kısa zamanda önce Samsun ve yöresini daha sonra Danişmendliler tarafından Bafra ve Vezirköprü ve Havza gibi yerler alındı. Anadolu Selçuklu Döneminde Samsun ve çevresi Sultan Kılıçarslan'ın oğlu Tokat Meliki Rükneddin Süleyman Şah tarafından tamamen fethedildi. Bu dönemde tam da içinde bulunduğumuz Saathane Meydanı noktasında Samsun'un çekirdeği kuruldu. Samsun buradan yol alarak büyüdü" dedi.

Başkan Demir: "Osmanlı, Selçuklu medeniyetinin anaçının üzerine inşa edilmiş bir medeniyettir"

Açılışta Selçuklu medeniyetinin Türk dünyasındaki önemine değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bizi biz yapan ürünlerin birçoğunu bu sergide göreceğiz. Tüm gençlerimize Selçuklu eserlerini okumaya davet ediyorum. Malazgirt Zaferi'nden öncesine giderek bu tarihe baksınlar. Ne büyük bedeller ödenerek nerelere gelindiğini mutlaka bilmemiz lazım. Hazar'ın üstünden Hindistan, Mısır'a kadar o bölgede hüküm sürmüş bir medeniyetin eserlerini anacağız. Bu medeniyetleri kaldırdığımızda topraklarda hiçbir şey kalmadığını göreceksiniz. Siyasette de hep derdim ki şu 2 bayramı alın geriye neredeyse bizden hiçbir şey kalmaz. Osmanlı, Selçuklu medeniyetinin amacının üzerine inşa edilmiş bir medeniyettir. Bir silsiledir. 3 kıtanın arasında bulunduğumuz bu toprakların üzerinde bir medeniyet var. Biz bunu anlamalıyız ve kavramalıyız. Çocuklarımıza da anlatmalıyız. Bu lafla olmuyor. Bunu görsel ve akıl dünyasına mutlaka taşımamız gerekiyor. Sergimizin gelecek nesiller açısından güzel duygu ve düşüncelere vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu Sergisi 24 Ekim tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.