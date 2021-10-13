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Son dakika haberi! Selçuk'ta kadına şiddete karşı "Acil Yardım Hattı" iş birliği protokolü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberi! Selçuk'ta kadına şiddete karşı

Son dakika habere göre Selçuk Belediyesi ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında kadına şiddete karşı "Acil Yardım Hattı" iş birliği protokolü imzalandı.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Selçuk Belediyesi ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında kadına şiddete karşı "Acil Yardım Hattı" iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı olan 0212/0549 656 96 96 numaralı hattın bilinirliğinin arttırılması amacıyla Selçuk Belediyesi tarafından çalışmalar yürütülecek.

Selçuk Belediyesi ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında iş birliği anlaşması yapıldı. Belediyede gerçekleşen "Acil Yardım Hattı" iş birliği protokolünün imza törenine; Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, federasyon temsilcileri, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Kuşadası Temsilciliği üyeleri, Kemalpaşa kadın örgütleri temsilcileri, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP İlçe Örgütünün kadın üyeleri, Selçuk Belediyesinin meclis üyeleri, Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yöneticileri, Selçuk Kadın Platformu üyeleri katıldı.

Kadına şiddete karşı yapılan iş birliği protokolüyle, Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı olan 0212/0549 656 96 96 numaralı hattın bilinirliğinin arttırılması amaçlanırken, bu konuda çalışmalar yürütülecek.

Kadınların önce bir arada durması gerektiğini belirten Başkan Sengel, "Kadınların baş etmesi gereken birçok sorun var. Her türlü siyasi kurumdan ve her şeyden ayrı olarak 'kadın' başlığını en yukarı alarak hareket etmek en önemli esaslarımızdan bir olmalı. Kadın politikasını yerelden başlayarak genele doğru yükseltmemizin tek yolu kadınların hangi düşüncede, hangi görüşte olursa olsun bir arada durmayı başarmasından geçtiğini düşünüyorum. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile Acil Yardım Hattı iş birliği protokolü imzalamak yerel yönetim olarak bizim için de çok önemli" dedi.

Yerelde kadın politikalarının geneli de değiştireceğini belirten Canan Güllü de, şöyle devam etti:

"Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'e bu protokolü imzalama aşamasını hızlandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun 0212/0549 656 96 96 numaralı bir Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı var. Bu Acil Yardım Hattının temel noktası kadınların insan haklarından daha fazla yararlanması adına şiddete uğradıklarında ya da şiddet öncesinde nerelere başvurabilecekleri, nasıl yardım alabilecekleri konusunda bilgi aşamasında uzman ekiplerden yardım alabilmesine dayanıyor." - İZMİR

Son dakika haberi! Selçuk'ta kadına şiddete karşı Acil Yardım Hattı iş birliği protokolü

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