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Son dakika haberi | Şehit Çalışkan'ın ailesine şehadet haberi verildi

AA / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Pençe Yıldırım Operasyonu Bölgesi'nde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın Samsun'un İlkadım ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Pençe Yıldırım Operasyonu Bölgesi'nde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın Samsun'un İlkadım ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Çalışkan'ın İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililerce acı haber verildi. Şehidin 2 aylık eşi Dilek Çalışkan ile annesi Dilek ve babası Recep Çalışkan'ı, askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin evinin balkonuna ve yaşadığı apartmana Türk bayrakları asıldı.

Son dakika haberi | Şehit Çalışkan'ın ailesine şehadet haberi verildi

Son dakika haberi | Şehit Çalışkan'ın ailesine şehadet haberi verildi

Son dakika haberi | Şehit Çalışkan'ın ailesine şehadet haberi verildi

Son dakika haberi | Şehit Çalışkan'ın ailesine şehadet haberi verildi

AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri
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