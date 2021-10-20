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Son dakika haberi | Kocaeli'nde dinamit dehşeti, ortalık savaş alalına döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Kocaeli'nde dinamit dehşeti, ortalık savaş alalına döndü

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kazı çalışmaları sırasında kontrolsüz şekilde patlatılan dinamit ortalığı savaş alanına çevirdi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kazı çalışmaları sırasında kontrolsüz şekilde patlatılan dinamit ortalığı savaş alanına çevirdi. Yoldan geçen otomobiller hasar görürken, ilk belirlemelere göre bir kişi yaralandı.

Olay, Darıca ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devam eden inşaatın kazısı sırasında dinamit patlatıldı. Patlamanın etkisiyle kaya parçaları yoldan geçen araçların üzerine düştü. Parçaların isabet ettiği 1 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan patlama anı ise amatör kameralar tarafından anbean görüntülendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. - KOCAELİ

Son dakika haberi | Kocaeli'nde dinamit dehşeti, ortalık savaş alalına döndü

Son dakika haberi | Kocaeli'nde dinamit dehşeti, ortalık savaş alalına döndü

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