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Son dakika haberi | Cadde ortasında milli sporcuyu silahla yaralayan taksici tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Cadde ortasında milli sporcuyu silahla yaralayan taksici tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Zonguldak'ta dün cadde ortasında Milli Diskçi Berke İnaloğlu'na silahlı saldırıda bulunan taksi şoförü Serhat D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Zonguldak'ta dün cadde ortasında Milli Diskçi Berke İnaloğlu'na silahlı saldırıda bulunan taksi şoförü Serhat D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sporcu Berke İnaloğlu ile taksi sürücüsü Serhat D. arasında trafikte yol verme meselesi yüzünde tartışma çıktı. Bir süre tartıştıktan sonra ikili vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı. Taksi sürücüsü Serhat D., Berke İnanoğlu'nun peşinden giderek aracının önünü kesti. Taksi şoförü Serhat D., aracın camından Berke İnaloğlu'nu 2 kurşunla ayağından vurarak yaraladı. Yaralanan Berke İnaloğlu kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavi altında alınan sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası bölgeye gelen ekipler çevrede inceleme başlattı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgeyi trafiğe kapattı. Olay yerinden uzaklaşan taksi şoförü Serhat D.'nin bir süre sonra polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. İfadesi alınmak üzere emniyete getiren taksi şoförü işlemlerin ardından öğle saatleri Zonguldak Adliyesine getirildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Serhat D., nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Taksi şoförünün sporcu ile tartıştığı o anlar amatör kameralara yansıdı. - ZONGULDAK

Son dakika haberi | Cadde ortasında milli sporcuyu silahla yaralayan taksici tutuklandı

Son dakika haberi | Cadde ortasında milli sporcuyu silahla yaralayan taksici tutuklandı

Son dakika haberi | Cadde ortasında milli sporcuyu silahla yaralayan taksici tutuklandı

Son dakika haberi | Cadde ortasında milli sporcuyu silahla yaralayan taksici tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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