Son dakika haberi: Bakan Varank, Ankara ormanlarında kızıl geyikleri gözlemledi

KIZILCAHAMAM, ANKARA (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da bulunan ormanlarda vahşi yaşam fotoğrafçısı Doğanay Vural ile birlikte kızıl geyiklerin izini sürdü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Varank, Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde bulunan orman alanlarında, kızıl geyiklerin peşinde bir gün geçirdi. Varank'ın görüntüleri, Doğanay Vural'ın YouTube kanalında yayınlandı. Videoda, Varank ile Vural'ın ormanlarda geçirdikleri bir gün anlatıldı. Bakan Varank, videoda, "Doğa aşığı olan aynı zamanda doğayı insanlara tanıtmaya çalışan Doğanay ile hafta sonu güzel bir vakit geçirdik. Ankara'ya çok yakın mesafelerde Kızılcahamam'da ve Çamlıdere'de atlara bindik ve fotokapanlar kurduk ve mevsimi itibarıyla çok özel bir deneyim yaşadık" dedi.

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