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Son dakika haberi... Bağcılar'da, çocuklar can dostlarıyla sevgi dolu bir gün geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberi... Bağcılar'da, çocuklar can dostlarıyla sevgi dolu bir gün geçirdi

Son dakika yerel haberi: 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'ndeki sokak hayvanlarıyla buluşan Bilgi Evleri öğrencileri, keyifli zaman geçirdi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'ndeki sokak hayvanlarıyla buluşan Bilgi Evleri öğrencileri, keyifli zaman geçirdi. Can dostları kucaklayıp seven ve mamayla besleyen çocuklar, "Hayvanlara eziyet etmeyelim onları sevelim" mesajı verdi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'nde eğitim gören çocuklarla birlikte sokak hayvanlarını ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ın da eşlik ettiği program, Veteriner Hekim Yunus Giray Özarslan tarafından yapılan sunumla başladı. Özarslan, barınakta faaliyetlerin yanında sokak hayvanlarının beslenmesinden sahiplenmesine kadar farklı konularda bilgiler verdi. Daha sonra ise Çağırıcı ve öğrenciler, sokak hayvanlarıyla bir araya geldi. Çocuklardan bir kısmı can dostlarını kucağına alıp sevgisini gösterirken bir kısmı da eliyle onlara mama yedirdi. Çağırıcı da labrador cinsi yavru köpeği kucağına alıp sevdi.

Hayvana sevgisi olmayanın insan sevgisi olmaz

Bu etkinlikle çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı amaçladıklarını söyleyen Çağırıcı, "Hayvana sevgisi olmayanın insan sevgisi olmaz. Bağcılar Belediyesi olarak kurulduğu günden bugüne kadar her türlü sokak hayvanlarıyla ilgili bakım ve rehabilitasyon çalışmalarımız devam ediyor. Bağcılar'daki sokak hayvanları güvende. İnsana olan duygu ve düşünce ne ise hayvana olan duygu, düşünce ve saygı aynı olması gerekiyor. Onlara bizden şefkatle yaklaşmamızı bekliyor. Bizler çalışmalarımızla onlara karşı görevlerimizi yerine getiriyoruz" dedi.

Hayvanlara eziyet etmeyelim

Öğrencilerden Mehmet Aksu, hayvanları çok sevdiğini belirterek, "Hayvanlara eziyet etmeyelim onları sevelim. Çünkü kedi, köpek, kuş fark etmez hayvanları çok sevdikçe karşılığını daha çok sevgi olarak geri alırsınız" diye konuştu. Etkinlik sırasında bir köpek sahiplendirilmesi de gerçekleşti. Mimar Hamza Turanlı çocukları için melez yavru bir köpeği sahiplendi. Programın sonunda katılımcılar günün anısına panoya imza attı. - İSTANBUL

Son dakika haberi... Bağcılar'da, çocuklar can dostlarıyla sevgi dolu bir gün geçirdi

Son dakika haberi... Bağcılar'da, çocuklar can dostlarıyla sevgi dolu bir gün geçirdi

Son dakika haberi... Bağcılar'da, çocuklar can dostlarıyla sevgi dolu bir gün geçirdi

Son dakika haberi... Bağcılar'da, çocuklar can dostlarıyla sevgi dolu bir gün geçirdi

Son dakika haberi... Bağcılar'da, çocuklar can dostlarıyla sevgi dolu bir gün geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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