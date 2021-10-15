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Son dakika haberleri: AVCILAR'DAKİ EVİNDE EŞİ ÖLDÜRÜLEN KAYIP OTELCİNİN CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: AVCILAR'daki evinde boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın kayıp olarak aranan eşi Nuri Yıldız, Beylikdüzü'nde başına bir el ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'daki evinde boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın kayıp olarak aranan eşi Nuri Yıldız, Beylikdüzü'nde başına bir el ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu.

Esenyurt'taki TEM Haramidere bağlantı yolunda terk edilmiş ve içi yanmış bulunan otomobilin sahibinin Beyoğlu ve Fatih'te otel sahibi Nuri Yıldız'a ulaşılamadı. Yıldız'ın oturduğu Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokakta bulunan evinin kapısını da açan olmadı. Savcının izni ile çilingir yardımı ile kapısı açılan evde Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız yerde kanlar içerisinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Polis kapıda zorlama olduğuna dair bir iz bulamadı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri otel sahibi Nuri Yıldız'ın olay sabahı eşiyle birlikte araçla evden çıkıp otellerine gittiklerini, akşam ise Esra Yıldız'ın taksiyle eve döndüğünü belirledi. İçi kısmen yanmış olan otomobilin ön cam ile şoför tarafı kapı camının kırık olduğu, kontak anahtarının da üzerinde olduğu belirlendi. Polis Nuri Yıldız'ı aramayı sürdürürken bu akşam cesedini Beylikdüzü'ndeki Dereağzı Mahallesi'nde başına bir el ateş edilerek öldürülmüş halde buldu. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da yapılan araştırma sonucu bölgede atılmış halde ele geçirildi.

Son dakika haberleri: AVCILAR'DAKİ EVİNDE EŞİ ÖLDÜRÜLEN KAYIP OTELCİNİN CESEDİ BULUNDU

Son dakika haberleri: AVCILAR'DAKİ EVİNDE EŞİ ÖLDÜRÜLEN KAYIP OTELCİNİN CESEDİ BULUNDU

Son dakika haberleri: AVCILAR'DAKİ EVİNDE EŞİ ÖLDÜRÜLEN KAYIP OTELCİNİN CESEDİ BULUNDU

Son dakika haberleri: AVCILAR'DAKİ EVİNDE EŞİ ÖLDÜRÜLEN KAYIP OTELCİNİN CESEDİ BULUNDU
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