ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KARGO GÖREVLİSİ ÖLDÜ - Haberler
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ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KARGO GÖREVLİSİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, teslimat için binaya giren kargo görevlisi Ümit Ceylan (35), kabini görmeden adım atınca asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

DÜZCE'de, teslimat için binaya giren kargo görevlisi Ümit Ceylan (35), kabini görmeden adım atınca asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Firma yetkilileri, Ceylan'dan haber alamayıp binaya gelince asansör boşluğuna düştüğü belirlendi.

Olay, Konuralp Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi. Kargo bırakmak için binaya giren Ümit Ceylan, giriş katında asansör çağırdı. Asansör kapısı açılmasına rağmen kabin gelmeyince dalgınlık yaşayan Ceylan, adım atınca 1 kat aşağıdaki boşluğa düştü. Ardından gelen asansör kabini de Ceylan'ın üzerine indi. Kargo firması yetkilileri, Ceylan'ın dağıtım parametrelerinde düşüş olduğunu görünce aramaya başladı. Cep telefonundan Ceylan'a ulaşamayan yetkililer, bu kez Gps ile kargo aracını buldu. Kargo aracının yanına giden yöneticiler, çevredekilerden Ceylan'ın binaya girdiğini ve dışarı çıkmadığını öğrenince asansör boşluğuna baktı. Ceylan'ı gören firma yetkililerinin ihbarıyla binaya sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Ümit Ceylan'ın cansız bedeni, morga götürüldü.

Kargo şirketi yöneticisi Davut Aydın, Biz 11.30'dan sonra dağıtım yapmadığını fark ettik. Takip oranı 11.00'dan sonra artması gerekiyordu, artmadı. Takip sayısı aynı kalınca aramaya başladık. Telefona da cevap vermedi. Sokaklarda aradık bulamadık. Daha sonra arabadaki GPS aklımıza geldi. GPS'ten yerini tespit edip buraya geldik. Burada da bir kadın, 'Gireli 1,5 saat oldu, çıktığını görmedik' dedi. Asansör tarafından da bir gürültü duyduklarını öğrendik. Asansör tarafına gittim. Asansörün altına bakınca orada bulduk dedi.

İL BAŞKANI BABANIN EVLAT ACISI

Öte yandan Ümit Ceylan'ın Demokrat Parti il başkanı olan babası Mithat Ceylan da acı haber le olay yerine geldi. Ceylan, oğlunun cansız bedenini görmek istedi ancak polis teskin etmeye çalışarak olay yerinden uzaklaştırdı. Ümit Ceylan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KARGO GÖREVLİSİ ÖLDÜ

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KARGO GÖREVLİSİ ÖLDÜ

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KARGO GÖREVLİSİ ÖLDÜ

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KARGO GÖREVLİSİ ÖLDÜ

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KARGO GÖREVLİSİ ÖLDÜ
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Haber: ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KARGO GÖREVLİSİ ÖLDÜ - Haberler
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