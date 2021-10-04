Son dakika haberi | Aleyna, ölmeden önce polise şikayetçi olmuş

IĞDIR (DHA) - IĞDIR'da 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün ölümünden bir gün önce polise şüpheli Gökhan Argın (43) hakkında, 'Şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal' suçlamasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Iğdır'da 30 Eylül'de oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda cansız bedeni bulunan Aleyna Ağgül'ün ölümü soruşturmasıyla ilgili DHA önemli detaylara ulaştı. Aleyna Ağgül ölümünden bir gün önce akşam saatlerinde emniyete giderek, şüpheli Gökhan Argın hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. 2020 yılında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheli Gökhan Argın hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulunduğunu, daha sonra şikayetini geri aldığını anlatan Aleyna Ağgül, ifadesinde şunları söyledi: