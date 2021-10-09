Son dakika haberi! 75 yıldır fıçı üreten usta, 89 yaşında hayatını kaybetti

İZNİK, BURSA (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde 75 yıldır fıçı üreterek geçimini sağlayan İsmail Alkış (89), hayatını kaybetti. Uzun yıllar sonra ilk kez dükkanın kapalı olduğunu belirten İsmail Alkış'ın torunu Mehmet Esen, "Sabah dükkana girdiğimde ilk defa içerisi çok boştu, sessizdi bunu fazlasıyla hissettim" dedi.

İznik'te 14 yaşında babasının yanında başladığı fıçıcılık mesleğini 75 yıl boyunca yapan İsmail Alkış, dün yaşlılığa bağlı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. İşine olan aşkı ve azmi ile görenleri kendine hayran bırakan Alkış'ın ölümü, sevenlerini üzdü. Alkış'ın cenazesi, dün kılınan cenaze namazının ardından İznik Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.İsmail Alkış'ın her sabah açtığı fıçı dükkanı, vefatı nedeniyle uzun yıllar sonra kapalı kaldı. Dükkandaki sessizliği garipsediklerini belirten İsmail Alkış'ın torunu Mehmet Esen, "Dedem dün rahmetli oldu kaybettik Allah rahmet eylesin 75 yıldır açık olan dükkanımız bugün sessiz. 5 yıldır dedemin yanında çalışıyorum, dedemin öğrettiği mesleğini icra ediyorum Allah nasip kısmet ederse inşallah bundan sonra dedemin bana bıraktığı mirası biraz daha ilerleteceğim sabah ilk defa dükkana girdiğimde içerisi çok boştu, sessizdi, bunu fazlasıyla hissettim. İnşallah fotoğraflarını ve yaptığı ürünleri burada sergileyerek onu yaşatmaya çalışacağım" dedi.