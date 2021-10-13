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Son dakika haberleri: Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren PKK'lı terörist yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren PKK'lı terörist yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Suriye'de PKK/PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren ve Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen terörist, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Suriye'de PKK/PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren ve Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen terörist, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Terörist hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda önceki yıllarda Suriye'de PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren H.A.E.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edildi. H.A.E.'nin Melikgazi ilçesinde bulunduğu ikamete operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede şahıs hakkında 'PYD/YPG terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı bulunduğu belirlendi. H.A.E., Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

(Turan Bulut - Ali Göç-İHA)

Son dakika haberleri: Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren PKK'lı terörist yakalandı

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