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Son dakika haber: Trafikte tartıştığı sporcuyu silahla yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Trafikte tartıştığı sporcuyu silahla yaraladı

Son dakika habere göre ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta bir taksi sürücüsü, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sporcuyu silahla ayağından yaraladı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta bir taksi sürücüsü, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sporcuyu silahla ayağından yaraladı.

Edinilen bilgiye olay, akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sporcu Berke İ. ile taksi sürücüsü Serhat D. arasında trafikte yol verme meselesi yüzünde tartışma çıktı. Bir süre tartıştıktan sonra ikili vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı. Taksi sürücüsü Serhat D., Berke İ.'nin peşinden giderek aracının önünü kesti. Aracından inen Berke İ.'yi silahla ayağından yaraladı. Silahlı saldırgan Serhat D., olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralanan Berke İ., kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavi altında alınan sporunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası bölgeye gelen ekipler çevrede inceleme başlattı. Polis ekipler güvenlik şeridi çekerek bölgeyi trafiğe kapattı. Silahlı saldırgan Serhat D., polis ekiplerinin teknik takip sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. - ZONGULDAK

Son dakika haber: Trafikte tartıştığı sporcuyu silahla yaraladı

Son dakika haber: Trafikte tartıştığı sporcuyu silahla yaraladı

Son dakika haber: Trafikte tartıştığı sporcuyu silahla yaraladı

Son dakika haber: Trafikte tartıştığı sporcuyu silahla yaraladı

Son dakika haber: Trafikte tartıştığı sporcuyu silahla yaraladı

Son dakika haber: Trafikte tartıştığı sporcuyu silahla yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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