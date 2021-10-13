Taksim'de polis noktasındaki taksiciye küfür eden kadın gözaltına alındı - Haberler
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Taksim'de polis noktasındaki taksiciye küfür eden kadın gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Taksim'de polis noktasındaki taksiciye küfür eden kadın gözaltına alındı

Taksim'de, polisin denetim yaptığı kontrol noktasından otomobille geçerken bağıran ve sinkaflı küfür eden bir kadın gözaltına alındı. Saatlerce beklemesine rağmen taksi bulamadığı için taksicilere küfür ettiğini belirten kadın, hakaret ve maske takmadığı gerekçesiyle işlem yapılması için polis merkezine götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 39 ilçede Yeditepe Huzur Denetimi gerçekleştirdi. Şüpheli araç ve kişilere yönelik gerçekleştirilen denetim noktalarından Taksim Meydanı'nda ilginç bir olay yaşandı. Polisin, bir taksiciyi durdurarak denetim yaptığı sırada, otomobille yoldan geçen bir kadın 'yapıştır, yapıştır' diye bağırarak, sinkaflı küfür etti. Bunun üzerine otomobilin peşinden koşan polis, aracı durdurarak kadını indirdi.

"POLİSE DEĞİL, TAKSİCİYE KÜFÜR ETTİM"

Bir basın mensubunun, "polise neden küfür ettiniz?" şeklindeki sorusuna hakaretle karşılık veren kadın, "Siz yanlış anladınız beni. Ben polislere etmedim. Ben polise niye küfredeyim. Taksiciye ettim. Ben bugün 6 saat taksi bekledim. Ben 15 gündür İstanbul'da taksi problemi yaşıyorum. Ben genel konuştum arkadaşlar. Kişinin şahsiyetine hakaret etmedim. Karaktersizler dedim, küfür mü ettim? Karaktersizler demek ne demek. Kişinin karakter bozukluğu demek. Sen 200 liralık yere 500 lira alıyorsan karaktersizsin arkadaşım. Tamam mı." diye konuştu.

Taksim'de polis noktasındaki taksiciye küfür eden kadın gözaltına alındı

HAKARET VE MASKEDEN İŞLEM YAPILDI

Gözaltına alınan kadın hakaret ettiği ve maske takmadığı için hakkında işlem yapılması için polis merkezine götürüldü.

Taksim'de polis noktasındaki taksiciye küfür eden kadın gözaltına alındı

Taksim'de polis noktasındaki taksiciye küfür eden kadın gözaltına alındı

Taksim'de polis noktasındaki taksiciye küfür eden kadın gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Taksim'de polis noktasındaki taksiciye küfür eden kadın gözaltına alındı - Haberler
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