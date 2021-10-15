Son dakika haber... Munzur Üniversitesine küresel salgın bağlamında 'Güvenli Kampüs Belgesi' verildi - Haberler
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Son dakika haber... Munzur Üniversitesine küresel salgın bağlamında "Güvenli Kampüs Belgesi" verildi

AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Kültür Sanat
Son dakika haber... Munzur Üniversitesine küresel salgın bağlamında

Son dakika haberleri... Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde hazırlanan "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu"ndaki koşulları yerine getiren Tunceli'nin Munzur Üniversitesi "Güvenli Kampüs" belgesi aldı.

TUNCELİ (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde hazırlanan "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu"ndaki koşulları yerine getiren Tunceli'nin Munzur Üniversitesi"Güvenli Kampüs" belgesi aldı.

TSE Malatya Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz, rektörlük binasında düzenlenen törende, "Güvenli Kampüs" bayrak ve belgesini Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek'e verdi.

Rektör Prof. Dr. İpek, üniversitenin salgınla mücadele konusunda sertifikasyon sürecini tamamladığını ve bunu aldığı belgeyle tescillediğini söyledi.

Alınan belge ile öğrenci, personel ve dışarıdan gelen vatandaşlara güvenli bir kampüs hizmeti sunulacağını ifade eden İpek, şöyle konuştu:

"Bu belgeyi Doğu Anadolu Bölgesi'nde de ilk alan üniversitelerden birisiyiz. Sınırlı sayıda üniversite de olsa biz de onların içerisinde bu belgeyi almaya hak kazandık. Bu da bizleri son derece mutlu ediyor. Munzur Üniversitesi kampüsü diğer tüm hizmetlerde de öncülük yapıyor. Devletimizin bize sunduğu imkanlarla üniversitemizin fiziki altyapısını tamamlamış olduk. Öğrencilerimize her türlü sosyal imkanı da oluşturacak fiziki mekanların yapımını da en kısa zamanda tamamlamayı planlıyoruz. İnşallah 2022 bahar döneminde üniversitemiz hem sosyal alanlarıyla hem de fiziki mekanlarıyla hizmete girmiş olacak."

Son dakika haber... Munzur Üniversitesine küresel salgın bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi verildi

AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber... Munzur Üniversitesine küresel salgın bağlamında 'Güvenli Kampüs Belgesi' verildi - Haberler
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