Son dakika haber | Kırşehir'de sağlık çalışanları yangında kullanılamaz hale gelen evin tadilatını yaptırdı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği üyeleri, yangında evi kullanılamaz hala gelen fabrika işçisine yardım etti.

Sağlık çalışanları, yaklaşık bir ay önce merkez Yenice Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde çıkan yangında kullanılamaz hale gelen ev için harekete geçti.

112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde çalışan bir görevlinin durumu iletmesi üzerine aileye yardım yapmaya karar veren dernek üyeleri, hayırsever vatandaşları da harekete geçirerek, evin elektrik tesisatı, boya badanası ve tamirat işlerinin yapılmasına katkı sağladı. Dernek üyesi sağlık çalışanları, boya badana işlerinde görev alarak aileye yardımcı oldu.

Dernek Başkanı Yasin Yavuz, AA muhabirine, bir sağlık çalışanı tarafından mağdur ailenin durumu iletildiğinde tereddüt etmeden harekete geçtiklerini söyledi.

Daha önce de birçok mağdur durumda olan kişiye yardımcı olmaya gayret ettiklerini belirten Yavuz, "Baba fabrikada işçi. Ev hanımı anne anaokulundaki çocuğunu almak için diğer çocuğunu da yanına alıp gittiğinde evde televizyon patlıyor ve yangın çıkıyor. Durum bize iletilince hayırseverlerimizi de harekete geçirerek, evin boyasını badanasını, elektrik tesisatını ve diğer tadilat işlerini yaptırdık. Bazı sağlık çalışanlarımızda bu çalışmalar da bizzat yer alarak katkıda bulundu." dedi.

Evin eskisinden daha güzel hale getirildiğini anlatan Yavuz, "Sağlık çalışanları görevlerini yapmanın yanı sıra bu tüm sosyal sorumluluk çalışmaları da yaparak mağdur durumdaki vatandaşlarımıza yardımcı olmaya gayret ediyor. Aileni sağlık çalışanlarına bir teşekkürü bizleri mutlu etti." diye konuştu.