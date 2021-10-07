Son dakika haber! Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi ödüllendirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi ödüllendirildi

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi ödüllendirildi

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde pompalı tüfekle kafeye ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından ödüllendirildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde pompalı tüfekle kafeye ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından ödüllendirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Şahne, Kuruçeşme Mahallesi'nde husumetli olduğu kişilerin bulunduğu kafeye pompalı tüfekle ateş eden ve uyarıya rağmen silahını bırakmayan N.D'yi etkisiz hale getirerek can ve mal kaybını önleyen 4 bekçiyi makamında kabul etti.

Buca İlçe Emniyet Müdürü Ruhan Gürol Saraçoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette Şahne, gayretleri için bekçilere teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi.

Olay

İzmir'in Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde dün husumetli olduğu kişilerin bulunduğu kafeye pompalı tüfekle ateş açan N.D'ye (43) bekçiler uyarıda bulunmuştu. Ateş etmeye devam eden şüpheli, bekçiler tarafından silahla yaralanarak etkisiz hale getirilmiş ve Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri
Adana'da kadın çiftçinin kayıp altınları sattığı pamuğun içinden çıktı

Adana'da kadın çiftçinin kayıp altınları sattığı pamuğun içinden çıktı

 Son dakika haberleri... İstinaftan, anne babasını siyanürle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Son dakika haberleri... İstinaftan, anne babasını siyanürle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

 Büyükada gerginliğinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin iddialarını kesin sözlerle yalanladı

Büyükada gerginliğinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin iddialarını kesin sözlerle yalanladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Seda Sayan Kubilay Aka Aleyna Tilki Amelia Hamlin
Spor Kim Min-jae Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi ödüllendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 17:14:35. #1.17#