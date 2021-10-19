Öğrencisine istismardan yargılanan müdür yardımcısından rezil savunma: Kılık kıyafeti çok şık ve dikkat çekiciydi

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Matematik öğretmeni ve müdür yardımcısı olarak görev yapan B.S., 12 sınıf öğrencisi D.U.'ya karşı farklı tarihlerde cinsel istismarda bulundu. D.U.'nun şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan müdür yardımcısı B.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZİNCİRLEME İSTİSMARDAN YARGILANIYOR"

"Zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan yargılanan sanık B.S.'nin duruşması bugün Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Duruşmaya taraf avukatları ve D.U.'nun sınıf arkadaşları katıldı. Sanığın huzurda hazır edilememesi ve tanığın duruşmaya gelmemesi nedeniyle duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

"BANA HOCAM DEME, BEN SENİ ÖĞRENCİM OLARAK GÖRMÜYORUM"

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede lise öğrencisi olduğunu söyleyen D.U., "B.S. benim öğretmenim olur. Pandemi nedeniyle okula çok sık gidemiyorduk ancak staj ve kurs sebebiyle 3 gün okula gidiyorduk. Olay tarihinden 2 ay önce B.S. bana kitap vereceğini söyleyerek beni revire çağırdı. Revire inip kitap teslim aldığıma dair imza attığım esnada öğretmenim B.S. bana arkadan sarıldı. Daha sonra 'Hocam ne yapıyorsunuz' şeklinde tepki gösterdim bunu üzerine B.S., 'Bana hocam deme, seni öğrencim olarak görmüyorum, sen her zaman benim dikkatimi çekiyorsun' diyerek beni taciz etti. Tekrar tepki göstererek dışarı çıkmak istedim. Bu konuyu kimseye söylememem konusunda uyararak beni bıraktı" dedi.

"DERS ANLATIRKEN TACİZ ETTİ"

İddianamede, olay tarihinde B.S. ile olan diyaloğunu anlatan D.U., "Okula gittiğimde B.S., bana 'arkadaşların gelene kadar sana tek başına ders anlatayım' diyerek beni sınıfa çağırdı. Sınıfa gittiğimde yanıma oturarak 5 dakika ders anlattı, daha sonra ise taciz etti. Ben yanından uzaklaştım o ise tekrar bana yaklaştı. Kendisinin elini ittiğimde bana 'sakin ol sen iyi sır tutuyorsun' dedi ve sıradan kalktı. Ben de bir daha böyle bir şey tekrarlamayacağını düşünerek test çözmeye devam ettim. Bir süre sonra B.S., yine taciz etti. Ben yine engel oldum. Bana 'gel buraya sana sarılayım sonra çıkacağım' diyerek sınıf kapısını kilitledi. Sınıftan çıkmak için kapıya yöneldiğimde maskemi çıkararak beni taciz etti. Ben hemen oradan uzaklaştım, B.S.'nin telefonunun çalması üzerine de sınıftan çıktı" diye konuştu.

'"ÖĞRETMENİM ÖZLEMİŞİM SİZİ' DİYEREK SARILDI"

Matematik öğretmeni olması dolayısıyla derslere giren B.S. iddianamedeki savunmasında, "D.U. benim öğrencimdir ve kendisini 2 yıldır tanırım. Normalde D.U.'nun derslerine girmem ancak kendisinin talebi üzerine diğer öğrencilere kurs verdiğim gibi ona da verdim. Bu süreçte Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere dağıtılmak üzere üniversite hazırlık kitapları gönderildi. Revirde bulunan bu kitapları öğrencilere dağıtmak üzere öğrencileri çağırdım. D.U.'ya revirde kitap verdiğimde pandemi dolayısıyla kimse yanımızda yoktu. D.U., bana 'öğretmenim özlemişim sizi' diyerek sarıldı, ben de kendisine sarıldım ve revir odasından çıktık" şeklinde konuştu.

"KILIK KIYAFETİ ÇOK ŞIK VE DİKKAT ÇEKİCİYDİ"

Olay tarihinde D.U., kurs almak amacıyla okula geldiğini gördüğünü söyleyen B.S. "D.U.'nun kılık kıyafeti çok şık ve dikkat çekiciydi. D.U. dışında kursa gelen öğrenci yoktu. Sınıfa girip kendisine ders verdim, birebir anlatmak için de yanına oturdum. D.U. kendisi bana temasta bulununca bir an nefsime yenik düştüm. Sınıftan ayrılmak üzere D.U.'nun yanından kalktık ve gelip bana sarıldı bu esnada da zil çaldı. Sınıfın kapısını kilitlemedim. Teneffüsten sonra 2 öğrenci daha sınıfa geldi. Onlara ders vermeye devam ettim. Kendi rızası dışında herhangi bir cinsel eylemde bulunmadım, suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri