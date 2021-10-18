Gazetecilere 'Terörist miyiz?' diyen hırsızlık şüphelilerinden 3'ü tutuklandı - Haberler
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Gazetecilere 'Terörist miyiz?' diyen hırsızlık şüphelilerinden 3'ü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gazetecilere 'Terörist miyiz?' diyen hırsızlık şüphelilerinden 3'ü tutuklandı

Kırşehir'de kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Biz teröristiz çek çek, neyi çekiyorsunuz?" diyerek küfür eden 4 hırsızlık şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Biz teröristiz çek çek, neyi çekiyorsunuz?" diyerek küfür eden 4 hırsızlık şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Kayabaşı, Ahi Evran ve Kılıç Özü Sanayi Sitelerinde yapımı devam eden inşaat alanları ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili 4 şüpheli yakalanmıştı. Adliye girişinde zanlılardan biri kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Biz teröristiz çek çek, neyi çekiyorsunuz" diye bağırarak küfür etmişti. Şüphelilerden adli mercilere sevk edilen E.B., C.Y. ve E.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Enderhan Öz/İHA)

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