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Son dakika haber! Fransa'da polis operasyonuna tepki gösteren grup 13 aracı ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı / Melike Yazır - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre - Fransa'da polis operasyonuna tepki gösteren grup 13 aracı ateşe verdi Fransa'nın Alencon şehrinde polisin uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı şüphesiyle 2 kişiyi gözaltına almasına tepki gösteren bir grup genç, sokaklardaki 13 aracı molotof kokteyli ile ateşe verdi.

- Fransa'da polis operasyonuna tepki gösteren grup 13 aracı ateşe verdi

NORMANDİYA - Fransa'nın Alencon şehrinde polisin uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı şüphesiyle 2 kişiyi gözaltına almasına tepki gösteren bir grup genç, sokaklardaki 13 aracı molotof kokteyli ile ateşe verdi. Öfkeli grup ihbar üzerine olay yerine gelen polise de havan topuyla saldırdı.

Fransa'nın Normandiya bölgesine bağlı Alencon şehrinde gece saatlerinde şiddet olayları yaşandı. Yaklaşık 20 genç, polisin uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı şüphesiyle 2 kişiyi gözaltına almasına tepki göstererek sokakları savaş alanına çevirdi. Gençler Perseigne semtinde molotof kokteylleriyle 13 aracı yakarken, olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ancak ekipler olay yerine geldiklerinde semtin farklı noktalarına konuşlanmış grubun havan topu ateşine maruz kaldı. 13 jandarmanın takviye olarak müdahale ettiği olayların yerel saatle 03.30 sıralarında yatıştığı belirtildi.

Belediye Başkanı Joaquim Pueyo, söz konusu gençleri "son derece ciddi" olarak nitelendirerek, saldırının uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı şüphelenilen 2 gencin gözaltına alınmasına bir tepki olduğunu söyledi. Saldırganların kimliğinin henüz belirlenmediğini ve herhangi bir tutuklama yapılmadığını vurgulayan Pueyo, "Bunlar çok ciddi olaylar ve umarım failler hızla sorguya çekilecektir. Çünkü bunu kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Orne Valisi Françoise Taheri de yaşanan olaylarda kimsenin yaralanmadığını söyleyerek, "Mağdur olmadığını belirtmekten memnuniyet duyuyorum. Çünkü polis, jandarma ve itfaiyecilere atılan havan topu ateşi göz önüne alındığında yaralanmalar olabilirdi" dedi.

Son dakika haber! Fransa'da polis operasyonuna tepki gösteren grup 13 aracı ateşe verdi

Son dakika haber! Fransa'da polis operasyonuna tepki gösteren grup 13 aracı ateşe verdi

Son dakika haber! Fransa'da polis operasyonuna tepki gösteren grup 13 aracı ateşe verdi

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İhlas Haber Ajansı / Melike Yazır - Son Dakika Haberleri
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