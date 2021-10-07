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Son dakika haberleri... FETÖ davasında eski istihbaratçı Enver Altaylı ve Mehmet Barıner'in son sözleri dinlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... FETÖ davasında eski istihbaratçı Enver Altaylı ve Mehmet Barıner'in son sözleri dinlendi

Son dakika gündem haberi... Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından yargılanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, casusluk suçlanmalarını reddetti.

ANKARA (İHA) - Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından yargılanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, casusluk suçlanmalarını reddetti.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Enver Altaylı ve Mehmet Barıner Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, tutuksuz yargılanan sanık Seda Chamatzoglou ise duruşmaya katılmadı. Karar duruşması öncesi son sözlerin dinlendiği davada Altaylı ve Barıner, haklarında verilen mütalaaya karşı son savunmalarını yaptı. 'Silahlı terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği' ve 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından yargılanan sanık Altaylı, casusluk suçlanmalarını reddetti. Altaylı, "Ben bu ülkenin menfaatleri için uğraştım ve Türk devletlerinin tamamının yüzünü Türkiye'ye döndürmek için çabaladım. Hatta Bakü-Ceyhan boru hattının fikir babalarından birisi de benim. Ayrıca Gülen'in Türkiye'ye getirilmesi için ABD'li yetkilerle görüşmeler yaptım. FETÖ'cü olsam ABD'ye gider 'Gülen burada kalmalı' derdim. New York'a gittiğimde Gülen'le görüştü dediler. Benim gittiğim yerle Gülen'in kaldığı yer arasında 200 kilometre var. Bu şuna benzer, ortada bir cinayet var ve cinayetin işlendiği yere 200 kilometre uzaklıktaki birisi katil diye suçlanıyor. Hakkımda verilen karar ne olursa olsun Allah'ın takdiri böyleymiş derim" diye konuştu.

Sanık Mehmet Barıner ise hakkında isnat edilen suçların unsurlarının oluşmadığını savunarak, "Hakkımda hazırlanan iddianame gözaltına alınmamdan yaklaşık 30 ay sonra hazırlandı. Beyanda bulunan tanıklar etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak ve suçlamalardan kurtulmak maksadıyla ifade vermiştir. MİT'te çok kısa bir süre aktif olarak görev yaptım ve gizli belgelere erişimim mümkün değil. İddia edilen yurt dışına kaçma veya kaçırılma iddiasını doğrular nitelikte dosyada hiçbir somut nitelik veya bulgu yoktur. Hakkımda isnat olunan suçlardan beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, karar gününü belirleyerek duruşmayı erteledi.

(Engin Yağcı/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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