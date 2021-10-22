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Son dakika haber | Esenyurt'ta 3 kişinin ezilmekten son anda kurtulduğu kaza anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Esenyurt'ta 3 kişinin ezilmekten son anda kurtulduğu kaza anı kamerada

Gelen son dakika haberine göre Esenyurt'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan araç, caddedeki bir iş yerinin duvarına çarptıktan sonra devrildi.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan araç, caddedeki bir iş yerinin duvarına çarptıktan sonra devrildi. Üç kişinin ezilmekten son anda kurtulduğu kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün 14.30 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HS 5727 plakalı Renault marka panelvan araç, ilk önce kaldırıma çaptı. O sırada kaldırımda yürümekte olan 3 yaya, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazanın etkisi ile devrilen araç, ilk önce cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin duvarına sonra ise yolda duran bir motosikletin üzerine düştü. Araçta sıkışan sürücü, vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılırken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaşanan korkunç kazada şans eseri kimse yaralanmazken, sürücü ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Yaşanan o kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"İlk gördüğüm şey aracın yan yattığıydı"

Tanık olduğu kazayı anlatan Yasin Ünal, "Yarım saat önce dükkanımızda iş yapıyorduk. Bir anda ses geldi. Ses geldikten sonra hemen kapıya koştum. İlk gördüğüm şey aracın yan yattığı oldu. Daha sonra şoförü, gelen vatandaşlarla beraber ön camdan çıkardık. Polis ekipleri geldi, ifadesine başvurdu. Yaralı yoktu, sadece maddi hasar meydana geldi" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haber | Esenyurt'ta 3 kişinin ezilmekten son anda kurtulduğu kaza anı kamerada

Son dakika haber | Esenyurt'ta 3 kişinin ezilmekten son anda kurtulduğu kaza anı kamerada

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