Son dakika haber | Devleti zarara uğratan 20 örgütlü yapıya 28 ilde 'Çekirge' operasyonu - Haberler
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Son dakika haber | Devleti zarara uğratan 20 örgütlü yapıya 28 ilde 'Çekirge' operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Devleti zarara uğratan 20 örgütlü yapıya 28 ilde 'Çekirge' operasyonu

Son dakika haberleri... İÇİŞLERİ Bakanlığı, sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyerek devleti milyonlarca TL zarara uğratan 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde 'Çekirge' operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyerek devleti milyonlarca TL zarara uğratan 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde 'Çekirge' operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kolay yoldan haksız kazanç elde edenlere yönelik Emniyet Genel Mücadele Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. 9 ay süren çalışmada, 28 ilde SGK'yı milyonlarca TL zarara uğratan 20 örgütlü yapı ve 386 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin, sahte engelli raporu, usulsüz reçete, sahte PCR testi ve usulsüz sigorta primi düzenledikleri; bazılarının da kendilerini 'kamu görevlisi' olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı, yüksek kar vaadiyle saadet zinciri, dini duyguları istismar ederek falcılık ve medyumluk yaptıkları belirlendi. Hazine arazilerinin, gayrimenkullerin satışlarında usulsüzlük yaptığı da saptanan şüphelilerin, 'avantajlı esnaf kredisi' sağlanacağını vadederek, naylon fatura, usulsüz belge, usulsüz akaryakıt alım satımı ve ihalede usulsüzlük yaptıkları ve dublör kullanarak sınavlara başkasını soktukları belirlendi.'Örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık' suçunu işleyerek SGK'yı zarara uğrattıkları saptanan, 20 örgütlü yapı içinde faaliyet yürüten 386 şüpheliden 235'i hakkında 28 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kırıkkale, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Rize, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak'ta yüzlerce kişiyi mağdur eden ve devleti milyonlarca TL zarar uğratan şüphelilerin yakalanması için bugün eş zamanlı 'Çekirge' operasyonu gerçekleştirildi. Gözaltı kararı verilen 235 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken diğer 151 şüpheli de ifadelerine başvurulmak üzere emniyete davet edildi.


Son dakika haber | Devleti zarara uğratan 20 örgütlü yapıya 28 ilde 'Çekirge' operasyonu

Son dakika haber | Devleti zarara uğratan 20 örgütlü yapıya 28 ilde 'Çekirge' operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika... Çekirge operasyonu şüphelilerinin sahte PCR testinden gayrimenkul satışında usulsüzlük ve sınavlarda dublör kullanmaya kadar birçok yöntemle haksız...

Son dakika... Çekirge operasyonu şüphelilerinin sahte PCR testinden gayrimenkul satışında usulsüzlük ve sınavlarda dublör kullanmaya kadar birçok yöntemle haksız...

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