Halk otobüsünün camını kıran bıçaklı saldırgan kameralara yansıdı

BURSA (İHA) - Bursa'da gün gece yaşanan olayda iddiaya göre eli bıçaklı saldırgan etrafa küfürler savurduktan sonra yolunda gitmekte olan bir halk otobüsünün önünü kesti.

OTOBÜSÜN CAMLARINI KIRMAYA ÇALIŞTI

Elindeki bıçakla şoför ve çevresine küfürler eden saldırgan otobüsün camlarına vurmaya başladı. O sırada bir yolcunun cep telefonuyla görüntülediği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde saldırganın otobüsünü ön camının elindeki bıçakla kırdığı anlar yansıdı.