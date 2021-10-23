Halk otobüsünün camını kıran bıçaklı saldırgan kameralara yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halk otobüsünün camını kıran bıçaklı saldırgan kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da eli bıçaklı saldırgan, seyir halindeki halk otobüsünün önünü kesti. Şoföre ve yolculara küfür eden saldırgan, otobüsün camlarını kırmaya çalıştı. Otobüsteki yolcular büyük panik yaşarken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

BURSA (İHA) - Bursa'da gün gece yaşanan olayda iddiaya göre eli bıçaklı saldırgan etrafa küfürler savurduktan sonra yolunda gitmekte olan bir halk otobüsünün önünü kesti.

OTOBÜSÜN CAMLARINI KIRMAYA ÇALIŞTI

Elindeki bıçakla şoför ve çevresine küfürler eden saldırgan otobüsün camlarına vurmaya başladı. O sırada bir yolcunun cep telefonuyla görüntülediği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde saldırganın otobüsünü ön camının elindeki bıçakla kırdığı anlar yansıdı.

Halk otobüsünün camını kıran bıçaklı saldırgan kameralara yansıdı

Halk otobüsünün camını kıran bıçaklı saldırgan kameralara yansıdı

Halk otobüsünün camını kıran bıçaklı saldırgan kameralara yansıdı

Halk otobüsünün camını kıran bıçaklı saldırgan kameralara yansıdı

Halk otobüsünün camını kıran bıçaklı saldırgan kameralara yansıdı

Halk otobüsünün camını kıran bıçaklı saldırgan kameralara yansıdı

Halk otobüsünün camını kıran bıçaklı saldırgan kameralara yansıdı

Halk otobüsünün camını kıran bıçaklı saldırgan kameralara yansıdı
İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Son Dakika Haberleri
Kaza yapan otomobile, arkadan gelen araç çarptı! Yola savrulan genç kız feci şekilde can verdi

Kaza yapan otomobile, arkadan gelen araç çarptı! Yola savrulan genç kız feci şekilde can verdi

 Direksiyon hakimiyetini kaybedip tıra çarptı! Ölümden dönen sürücü alkollü çıktı

Direksiyon hakimiyetini kaybedip tıra çarptı! Ölümden dönen sürücü alkollü çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title