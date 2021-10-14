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Son dakika... BUDAPEŞTE - Bakan Karaismailoğlu, Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

AA / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı'na katılmak üzere başkent Budapeşte'de bulunan Karaismailoğlu, buradaki Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitleri Anıtı'na çelenk bıraktı.

Karaismailoğlu'na, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay'ın yanı sıra Türk heyeti eşlik etti.

Askerlerin mezarlarına karanfil ve gül bırakıp dua eden Karaismailoğlu, imzaladığı şehitlik defterine şunları yazdı:

"Yüce Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz. Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı vesilesiyle ziyaret ettiğim Macaristan'da manevi huzurunuzda olmaktan onur duyuyorum. Birinci Dünya Savaşı sırasında vatanımız için ocaklarınızı geride bırakarak ve canınızı ortaya koyarak Galiçya Cephesi'nde yazdığınız kahramanlık destanı ve sergilediğiniz emsalsiz fedakarlıklar, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için verdiğiniz mücadele bizler için kuvvet ve ilham kaynağı teşkil etmeye devam etmektedir.

Bizlerin ve gelecek nesillerin hafıza ve gönüllerinde ilelebet koruyacağımız aziz hatıranız önünde eğilirken; kutsal vatanımız uğruna canını feda eden tüm Mehmetçiklerimizi sonsuz saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

Son dakika... BUDAPEŞTE - Bakan Karaismailoğlu, Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Son dakika... BUDAPEŞTE - Bakan Karaismailoğlu, Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Son dakika... BUDAPEŞTE - Bakan Karaismailoğlu, Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Son dakika... BUDAPEŞTE - Bakan Karaismailoğlu, Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
AA / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... BUDAPEŞTE - Bakan Karaismailoğlu, Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti - Haberler
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