Son dakika haber | Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na hakaret ve tehditten yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı - Haberler
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Son dakika haber | Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na hakaret ve tehditten yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na hakaret ve tehditten yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı

Son dakika habere göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' ve 'tehdit' suçlarıyla yargılanan Alaattin Çakıcı, 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' ve 'tehdit' suçlarıyla yargılanan Alaattin Çakıcı, 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya davanın tarafları katılmazken, avukatlar salonda hazır bulundu. Çakıcı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan avukat Gökhan Kılıç, bu mazeretin kabul edilmesini talep etti. Bu talebe karşılık Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise bu durumun yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu söyledi.

Mahkeme savcısı da sanık Çakıcı'nın avukatı Kılıç'ın talebinin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, davada hükmün açıklanmasını istedi. Hükmü açıklayan mahkeme, sanık Alaattin Çakıcı hakkında 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' ve 'tehdit' suçlarından toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Alaattin Çakıcı'nın avukatı Gökhan Kılıç'ın cezayla ilgili istinaf mahkemesine başvuru yaptığı belirtildi. - ANKARA

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Haber: Son dakika haber | Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na hakaret ve tehditten yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı - Haberler
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