Son Dakika | Genç doktor hafta içi hastanede, hafta sonu DJ kabininde

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Hem hayalinin hem müzik tutkusunun peşinden giden 23 yaşındaki stajyer doktor Ömer Güneş, hafta içi hastanede hastalarla ilgilenirken hafta sonu DJ'lik yapıyor. Doktor bir aileden gelen Güneş, "Doktorluk küçüklükten beri içimde olan meslekti, hayalimdi. İnsanların aksine ikisini çok ayrı iki dal gibi görmüyorum. Babamla yaklaşık 5 senedir ameliyatlara giriyorum. Hafta sonları DJ'lik yapıyorum hafta içi hastanedeyim. Bir gün Bodrum'da bir sahnedeydim o sırada seyircilerden biri bayılmış, hemen gittim orada bir ilk yardım müdahalesi yaptık. Tabiu oradaki herkes şaşırmıştı, bilmiyorlardı aynı zamanda doktor olduğumu" diye konuştu.

İstanbul'da yaşayan 23 yaşındaki Tıp Fakültesi öğrencisi Ömer Güneş, gündüzleri özel bir hastanede stajyer doktorluk yaparken akşamları DJ'lik yapıyor. Doktor bir aileden gelen Güneş, küçük yaşlardan itibaren anne ve babasının mesleğine ilgi duymaya başladı. Başarılı geçen eğitim hayatının ardından tıp fakültesini kazanarak hayali yolunda ilerledi. Eğitim hayatıyla birlikte babasının yanında da görev alan Güneş, müziğe olan tutkusundan vazgeçmedi. Gitar ve piyano çalan Güneş, "Smallmoney" lakabıyla DJ'lik de yapmaya başladı. Bir yandan stajyer doktorluk yapan bir yandan müzisyenliğe devam eden Güneş, gündüz hastalarla akşam melodilerle ilgilendi. Çevresindeki kişilerin hem müzik hem tıpla ilgilenmesine şaşırdığını ifade eden Güneş, DJ'lik yaptığı bir mekanda fenalaşan bir hastaya da müdahale etti. Bodrum'da sahne aldığı noktada başına güneş geçmesi nedeniyle bayılan kişiyi görünce hemen kabinden ayrılan genç doktor, çevresindekilerin kendisini büyük şaşkınlıkla izlediğini belirtti.

"DJ'lik yaparken bayılan hastaya müdahale ettim"

Özel bir hastanede stajyer doktorluk yaparken bir yandan da müzik tutkusunun peşinden giden Ömer Güneş, "Şu anda stajyer doktorum bir yandan da DJ'lik yapıyorum. Aslında hobi olarak başlamıştı benim için ancak zamanla işler ilerledikçe şimdi ikinci bir iş gibi oldu. Çok da severek yapıyorum. İnsanların aksine ikisini çok ayrı iki dal gibi görmüyorum. Bence müzik yapmak, müzik çalmak insanların ruhunu iyileştirmek bu da bir nevi hekimlik; o noktada da genelde ikisi aynı anda yetişiyor mu gibi sorular oluyor. İnsan isterse bence her şeye zaman ayırabilir. Ben de bir gün internetten izlediğim videolarla tamamen kendi imkanlarımla müzik yapmayı öğrendim. Sonra çalmayı öğrendim. Enstrüman olarak gitar ve piyanoyu melodi üretecek düzeyde çalabiliyorum. İnsanlar beni genelde sahne adım Smallmoney ile tanıyor. Bir gün Bodrum'da bir sahnedeydim, müzik çalıyordum, o sırada seyircilerden bir kız, düşüp bayılmış ben orayı görmedim ama insanlar etrafına üşüşmüştü. Ben de sahnedeyim o sırada ama insanın içinden tıbbi etki olarak bir müdahale etme duygusu geliyor. Yardımcı DJ oluyor arkadaşımdan rica ettim. Hemen gittim orada bir ilk yardım müdahalesi tansiyonu düşmüştü güneşten dolayı havale geçirmiş. Ayaklarını kaldırdık tansiyon arttırıcı bir takım ufak müdahalelerde bulunduk. Sonrada ambulans geldi zaten hastaneye kaldırıldı. Tabii oradaki herkes şaşırmıştı, bilmiyorlardı aynı zamanda doktor olduğumu" diye konuştu.

"Bir hocamız ameliyatlarında sürekli bana müzik açtırır"

Çalıştığı hastanede müzikle ilgilendiğini çoğu kişinin bilmediğini ifade eden Güneş, "Stajyer doktorluk yaptığım yerde de DJ'lik yaptığımı çok bilmezler. Onu öğrenenler de şaşırıyor. Hatta bir hoca ameliyatlarında sürekli bana müzik açtırır, şimdi yeni bir albüm üzerinde çalışıyorum. Bu albümün içerisinde de son bir kaç senedir hip hop müzikte çok öne çıkmış birkaç isim yer alacak. Bu kadar doktorun olduğu bir ailede ister istemez pandemiyi yaşıyorsunuz. Ben kendim 3 kere hastalığı geçirdim, ailem de aynı şekilde hepsi geçirdi. Tabi zorluğunu ancak doktor ve doktor yakınları biliyor. Bir yandan da müzik sektöründeyim bu sektör de çok etkilendi. Doktorlar aşırı iş yükünden etkilendi, doğal olarak kısıtlamalara gidildi. Müzik sektörü de maddi olarak etkilendi, o yüzden pandemiyi en çok yaşayan insanlardan biriyim diyebilirim. İki taraftan da gördüm" şeklinde konuştu.

"Hafta sonları DJ'lik yapıyorum hafta içi hastanedeyim"

Ailesinden dolayı doktorlukla her zaman iç içe büyüdüğünü ve mesleğini severek seçtiğini ifade eden Güneş, "Küçüklükten beri gördüğüm bir meslek oldu doktorluk benim için hem yoğunluğunu hem insanların duyduğu saygıyı gördüm. Kimi zaman olumsuzluklarını da görüyorsunuz ama her zaman küçüklükten beri içimde olan meslekti, hayalimdi. Ama anne babası doktor, çocuğu doktor olmalı diye düşünülmemeli. Özellikle Tıp Fakültesine girdikten sonra babamla yaklaşık 5 senedir ameliyatlara giriyorum. Çift taraftan eğitim aldım gibi bir şey oldu. Bir yandan hastanede staj yaparken bir yandan da ameliyathanede bulunmak iyi oldu. DJ'likte de insanlar ikisini aynı anda yapamazsın, zaman bulamazsın dediler bu tarz yorumlara çok kulak asmamak lazım. Bir şeylerin devam etmesi için ilk adımı atmak lazım. Çok zor gözüken her şey insan gerçekten isterse çok kolay. Hafta sonları DJ'lik yapıyorum hafta içi hastanedeyim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL