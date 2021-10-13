Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Suriye'deki YPG/PKK saldırıları) Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız' - Haberler
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Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'deki YPG/PKK saldırıları) Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız"

AA / Ogün Duru - Haberler | Güncel
Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'deki YPG/PKK saldırıları) Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Suriye'deki YPG/ Pkk saldırıları) Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız"

AA / Ogün Duru - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Suriye'deki YPG/PKK saldırıları) Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız' - Haberler
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