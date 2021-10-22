Son dakika! Denizli'de FETÖ operasyonu: 15 tutuklama

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 16 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama emri ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme suçundan haklarında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ve 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 16 şahıs yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından adliyeye sevk edilen 16 kişiden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Fadıl Pişkin - Eren Elyesa Polat/İHA)

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