Son Dakika! Erdoğan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert çıktı: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Gündeme ve okullardaki gidişata dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının birtakım şahıslar tarafından önünün kesilmesine ve aracının üzerine çıkılmasına çok sert tepki gösterdi.

"BİZE BÖYLE ÖĞRENCİLER GEREKMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rektörünün arabasının üstüne çıkıp orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenciler gerekmez. Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin içerisini sızmış teröristlerdir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Şu ana kadar sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Üniversitelerimizde de eğitim-öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. 1990'lı yılların sonunda dahi Türkiye'de 18-22 yaşlarındaki gençlerin okullaşma oranı yüzde 15'lerin altındaydı. 1990'lı yılların ortasından itibaren anti demokratik uygulamalarda toplumsal gerilimlerin merkezine yerleşmişti.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ADIMLAR ATTIK"

Gelişmiş ülkeleri geride bıraktığımız bir kapasite var. Ülkemizde üniversite eğitimi almak isteyen hiçbir gencimizin maddi kaynak sıkıntısı çekmemesi için eşi benzeri görülmemiş adımlar attık. Yurt sayımızı 190'dan 794'e çıkardık. Yurtlarımızın fiziki şartlarını iyileştirdik. Eskiden 30-40 kişilik koğuşlarda kalan öğrencilerimiz artık 3-4 kişilik otel standardında odalara sahiptir.

"GEZİ'DE OLDUĞU GİBİ TERÖRİSTLER"

Türkiye'de 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesiyle en fazla barınma imkanı sağlayan ülkedir. Nedir o Allah aşkına? Parklarda bankların üzerinde yatanlar... Bunlar öğrenci mi? Bunlar aynı Gezi'de olduğu gibi teröristler... Biz öğrenciye en büyük saygıyı gösteren bir iktidarız. Göreve geldiğimizde verilen burs 45 liracıktı... Şu an 650 liraya çıktık. Nereden nereye...

"YURT SORUNUNU TAMAMEN ÇÖZECEĞİZ"

110 binin üzerinde yeni yatağı öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Yurt sorununu tamamen çözmüş olacağız. Aylık 570 lira da beslenme yardımı yapıyoruz. Bu yardımdan yurtlarımızda kalan tüm öğrencilerimiz yararlanıyor. Hatta bazı şehirlerimizde 'Komşum' projesiyle yurtlarda artan yemekler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaktadır. Hiçbir evladımızın maddi imkansızlık sebebiyle eğitiminden geri kalmasına izin vermiyoruz. Geçmişte üniversiteler 'harç' diye bir sorun var. Harçları protesto için eylemler yapılırdı. Sonuç olarak bugün artık ülkemizde gençlerimizin önünde hiçbir mani kalmamıştır. Yeter ki gençlerimiz bu yolda yürüsün. Diğer tüm sıkıntıları çözmek, talepleri karşılamak bizim işimizdir, biz bunları çözeriz."

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