Son dakika: Bursa'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika: Bursa'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA / Musa Öztürk - Haberler | Güncel
Son dakika: Bursa'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Tekke Mahallesi Horhor Caddesi'nde seyreden ve frenleri tutmadığı öne sürülen Celil Y. (62) idaresindeki 16 GT 384 plakalı otomobil, Yusuf Üzen'in (73) kullandığı plakasız motosiklete çarptı.

Park halindeki 16 AFC 718 ve 06 FY 1390 plakalı otomobillere de çarpan otomobil, elektrik direğine vurarak durabildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika: Bursa'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika: Bursa'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika: Bursa'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika: Bursa'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA / Musa Öztürk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: Bursa'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler
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