Son dakika: Arazisini şehitlerin anısına meyve bahçesine çevirdi, ilk hasadı ise şehit ailelerine gönderdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Arazisini şehitlerin anısına meyve bahçesine çevirdi, ilk hasadı ise şehit ailelerine gönderdi

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Duman - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Arazisini şehitlerin anısına meyve bahçesine çevirdi, ilk hasadı ise şehit ailelerine gönderdi Artvinli Türkçe öğretmeni İbrahim Bülbül şehitlere vefasını böyle gösterdi Artvin'de Türkçe öğretmeni İbrahim Bülbül, arazisinin 15 bin metrekarelik bölümünü şehitlerin anısına meyve bahçesine çevirdi.

ARTVİN (İHA) - Arazisini şehitlerin anısına meyve bahçesine çevirdi, ilk hasadı ise şehit ailelerine gönderdi

Artvinli Türkçe öğretmeni İbrahim Bülbül şehitlere vefasını böyle gösterdi

ARTVİN - Artvin'de Türkçe öğretmeni İbrahim Bülbül, arazisinin 15 bin metrekarelik bölümünü şehitlerin anısına meyve bahçesine çevirdi. Ağaçlar meyve vermeye başlayınca ilk hasadı toplayarak koliler halinde şehit ailelerine gönderdi.

Artvin Gazi Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olan İbrahim Bülbül, Şavşat Dalkırmaz köyünde babasıyla birlikte 15 bin metrekarelik arazisini meyve bahçesine çevirme kararı aldı. 2015 ve 2017 yılları arasında dönemin valileri eşliğinde araziye elma, armut, üzüm, hurma, ayva, kestane olmak üzere 500 adet farklı meyve ağacı aşılaması yapıldı. Ağaçlar büyümeye başlayınca Bülbül, meyve bahçesinde bulunan ağaçlara şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu tabela astı. Yıllar sonra ağaçlar ilk meyvelerini vermeye başlayınca Bülbül, ilk hasadı şehitlerin ailelerini gönderme karar aldı. İletişim adreslerini bulabildiği Türkiye'nin farklı illerinde yer alan şehit ailelerine, içerisinde farklı meyvelerin yer aldığı kolileri hazırlayarak gönderdi.

"Şehitlerimize bir borcumuz var onları unutmadık"

Türkçe Öğretmeni İbrahim Bülbül, yaptığı açıklamada "Bu bahçede yaklaşık 500'ün üzerinde meyve ağacı var. Bu ağaçların tamamı aşılama yöntemiyle çoğaltıldı. Buradaki ilk amacımız Artvin meyve ırklarının kaybolmamasını önlemek ve sonraki nesillere aktarımını sağlamak. Bunu yaparken de şehitlerimizi unutmadık. Onlara bir borcumuz olduğunu düşündük ve bugüne geldik. Ağaçlarımız meyve verdi. Biz bu meyveleri toplamaya başladık. Hasat ettik. Adreslerine ulaşabildiğimiz şehit yakınlarına meyveleri göndermeye karar verdik. Yaklaşık bir aydır kargoluyoruz. Çok olumlu dönüşler aldık. çok duygulandıklarını söylediler. Bizi de bu çok mutlu etti" dedi.

Son dakika: Arazisini şehitlerin anısına meyve bahçesine çevirdi, ilk hasadı ise şehit ailelerine gönderdi

Son dakika: Arazisini şehitlerin anısına meyve bahçesine çevirdi, ilk hasadı ise şehit ailelerine gönderdi

Son dakika: Arazisini şehitlerin anısına meyve bahçesine çevirdi, ilk hasadı ise şehit ailelerine gönderdi

Son dakika: Arazisini şehitlerin anısına meyve bahçesine çevirdi, ilk hasadı ise şehit ailelerine gönderdi
İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Duman - Son Dakika Haberleri
Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni

Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni

 Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'şehidimizin kanı yerde kalmadı' mesajı Açıklaması

Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Akar'dan "şehidimizin kanı yerde kalmadı" mesajı Açıklaması

 Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar: '(Fırat Kalkanı bölgesinde 1 askerin şehit edilmesi) Operasyonlara hemen başladık, ilk bilgilere göre 5 terörist...

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar: "(Fırat Kalkanı bölgesinde 1 askerin şehit edilmesi) Operasyonlara hemen başladık, ilk bilgilere göre 5 terörist...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor İdo Tatlıses Fatih Terim Marcao Ali Koç Kim Min-jae
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Arazisini şehitlerin anısına meyve bahçesine çevirdi, ilk hasadı ise şehit ailelerine gönderdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 10:49:17. #1.13#