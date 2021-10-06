Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel
Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltıANKARA'da FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve haklarında aranma kaydı bulunan 1'i kadın 3 kişi, operasyonla gözaltına alındı.

ANKARA (DHA) - Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

ANKARA'da FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve haklarında aranma kaydı bulunan 1'i kadın 3 kişi, operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, FETÖ/PDY'ye üye oldukları gerekçesiyle haklarında aranma kaydı bulunan 3 şüphelinin Ankara'da faaliyet göstermeye çalıştığı tespit edildi. Örgütün talimatları doğrultusunda gizlilik içinde faaliyetlerini sürdüren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, daha önce Rize'de 'örgüt ablası' olarak görev yaptığı belirlenen B.O. adlı kadın ile Ş.K. ve A.K. gözaltına alındı.

B.O.'nun, örgütte çeşitli kademelerde faaliyet yürüttüğü, Ş.K.'nin ise geçmiş tarihlerde FETÖ/PDY içerisinde 'Ankara Sincan bölge imamlığı' ve 'eyalet talebe mesullüğü' yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda hatlı-hatsız telefon ve dijital materyal ele geçirildi. Telefon ve dijital materyallerin incelenerek terör örgütünün güncel faaliyetleri ile talimatlarının deşifre edilebilmesi için İstihbarat, TEM ve Siber Şube Müdürlükleri görevlilerinden oluşan özel ekip kuruldu.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Son Dakika Haberleri
Başkan, 2 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kaza öncesi çekilen fotoğrafı paylaştı

Başkan, 2 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kaza öncesi çekilen fotoğrafı paylaştı

 Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 121 şüpheliye gözaltı kararı

Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 121 şüpheliye gözaltı kararı

 Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 121 şüpheliye gözaltı kararı

Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 121 şüpheliye gözaltı kararı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mithat Sancar Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Gülşen Alişan Hazal Kaya Düm Tek Tek
Spor Stefan Kuntz Ali Palabıyık Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Kim Min-jae Ersun Yanal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 11:46:22. #1.12#