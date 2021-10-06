ANKARA (DHA) - Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

ANKARA'da FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve haklarında aranma kaydı bulunan 1'i kadın 3 kişi, operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, FETÖ/PDY'ye üye oldukları gerekçesiyle haklarında aranma kaydı bulunan 3 şüphelinin Ankara'da faaliyet göstermeye çalıştığı tespit edildi. Örgütün talimatları doğrultusunda gizlilik içinde faaliyetlerini sürdüren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, daha önce Rize'de 'örgüt ablası' olarak görev yaptığı belirlenen B.O. adlı kadın ile Ş.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda hatlı-hatsız telefon ve dijital materyal ele geçirildi. Telefon ve dijital materyallerin incelenerek terör örgütünün güncel faaliyetleri ile talimatlarının deşifre edilebilmesi için İstihbarat, TEM ve Siber Şube Müdürlükleri görevlilerinden oluşan özel ekip kuruldu.