Son Dakika | İtalya'dan korona virüs nedeniyle dönen Arda'yı bıçaklayan sanık hakkında karar

İSTANBUL (İHA) - İtalya'dan korona virüs nedeniyle dönen Arda'yı bıçaklayan sanık hakkında karar

Sanık 'silahla kasten yaralama' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme Başkanı: "Böyle şeylere yeltenecek olanlara ders olsun"

İSTANBUL - İtalya'dan İstanbul'a korona virüs nedeniyle dönen Arda İpek'i trafikte bıçaklayan sanık, yargılandığı davada 'silahla kasten yaralama' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme başkanı, kararın açıklanmasının ardından sanığa, 'Her trafik tartışmasında bıçak alan birine zarar verecek olsa bu ülke yaşanmaz hale gelir. Bir iki kere kornaya basın gidin. Bu olay, bundan sonra böyle şeylere yeltenecek olanlara ders olsun' dedi.

İtalya'da Gastronomi Bilimleri Üniversitesi'nde okuyan Arda İpek (22), korona virüs salgınının dünya genelinde yayılmasının ardından İstanbul'daki ailesinin yanına gelmişti. İpek, Beşiktaş'ta bulunan ikametinin otoparkına gireceği esnada trafikte tartışma yaşadığı sanık Mutlu Caner Yontarkol tarafından bıçaklanmıştı. İpek'in bıçaklanmasına ilişkin Yontarkol hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Sanık Yontarkol'un yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mutlu Caner Yontarkol ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mütalaada sanığın 9 yıl hapsi istendi

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, doktor raporunda yaralanmanın kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğunun belirtildiğini ve Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora göre, müşteki Arda İpek'in sol hemitorakstaki organının işlevinin sürekli zayıflar nitelikte olduğunun kaydedildiğini aktararak, 'silahla kasten yaralama' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etti.

Müşteki avukatları mütalaaya katılmadıklarını söyledi

Müşteki avukatları, mütalaaya karşı beyanlarında sanığın eylemlerinin 'kasten öldürmeye teşebbüs' niteliğinde olduğunu ve bu yönden mütalaaya katılmadıklarını beyan ederek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"Kimseyi ne öldürmek ne de yaralamak istedim"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Mutlu Caner Yontarkol, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, "Kimseyi ne öldürmek ne de yaralamak istedim. Suçsuzum. 14 ay haksız yere tutuklu kaldım, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatları ise mütalaaya katılmadıklarını, herhangi bir kasti hareketinin söz konusu olmadığını belirterek sanığın beraatını istedi.

"Bilmeden yaralanmaya sebebiyet verdiğim için üzgünüm"

Mahkemede son sözü sorulan sanık Mutlu Caner Yontarkol, "Başıma gelen bu olaylardan son derece üzüntü duyuyorum. Bilmeden yaralamaya sebebiyet verdiğim için, tamamen korkutma amaçlı elimde olan çakının vücuda temas etmesi sonucu gerçekleşen olay için üzgünüm" diyerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mutlu Caner Yonkarkol'un eyleminin 'silahla kasten yaralama' suçu kapsamında kaldığını belirterek, 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"Pişman olduğunu düşünmüyoruz"

Cezanın açıklanmasının ardından Mahkeme Başkanı Utku Ercan, "Pişman olduğunu düşünmüyoruz, bu yüzden takdir indirimi uygulamadık, haksız tahrik indirimi de uygulamadık. Her trafik tartışmasında bıçak alan birine zarar verecek olsa bu ülke yaşanmaz hale gelir. Bir iki kere kornaya basın gidin. Bu olay, bundan sonra böyle şeylere yeltenecek olanlara ders olsun" ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Arda İpek'in ikametinin otoparkına gireceği sırada karşı şeritten gelmekte olan şüpheli Mutlu Caner Yontarkol ile yol vermeden kaynaklı anlaşmazlık sebebiyle tartıştıkları, tartışmanın devamında şüphelinin aracından inerek müştekinin aracındaki camı açık olan sürücü kapısı üzerinden müştekiyi bıçakladığı kaydedilmişti.

İddianamede, müştekinin şüphelinin kendisini bıçaklamaya devam edeceğini ancak aracı hareket ettirmesi sebebiyle eylemine devam edemediği ve bıçağını aracının içerisinde düşürdüğü iddiasını destekler nitelikle olan kolluk ekibinin müştekinin aracında yaptıkları incelemede, bıçağın araç içerisinde bulması, hedef alınan bölge, yaranın yeri ve niteliği, suçta kullanılan silahın elverişliliği dikkate alındığında şüphelinin eyleme bağlı ortaya çıkan kastının öldürme olduğu anlatılmıştı.

Tartışmada ilk haksız eylemin kimin tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edilemediğinin anlatıldığı iddianamede, şüpheli hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması istendi. İddianamede, şüphelinin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 6 yıl 9 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.