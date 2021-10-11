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Sokak köpekleri koyunlara saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sokak köpekleri koyunlara saldırdı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucu son bir ayda 9 koyun telef olurken 8 koyunda yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucu son bir ayda 9 koyun telef olurken 8 koyunda yaralandı.

Gece saatlerinde yaşanan olayda, Dilek Başpınar Mahallesinde Ömer Yiğit'in küçükbaş ağılına giren sokak köpekleri iddiaya göre buradaki koyun ve kuzulara saldırdı. Çıkan gürültü üzerine yetiştiricilerin ağıla gelmesi ile köpekler kaçarken, olayda 2 koyun telef oldu bazı koyunlarda yaralandı. Bölgede son bir ayda benzer şekilde yaşanan köpek saldırılarında şuana kadar 9 koyun telef olurken 8 koyunda yaralandı.

Küçükbaş yetiştiricisi Osman Yiğit, mahallerinde artan başıboş sokak köpekleri nedeniyle bölge halkının da tedirgin olduğunu söyledi. Çocuklarının da okula gidip gelmekte korktuğunu ifade eden Yiğit, özellikle şehir merkezinde toplanan hayvanların mahallelerine yakın alanlarda bırakıldığını dile getirdi.

Şu ana kadar 9 koyunun aynı şekilde köpekler tarafından telef edildiğini ifade eden Yiğit, "Araziye bırakılan sahipsiz köpekler koyunlarımıza saldırdı. Dilek'te tüm mahallelerde herkes başı boş köpeklerden şikayetçi. Biz köpeklerin rast gele salınmasına karşıyız, bizler daha hayvan severiz ama sahipsiz köpeklerinde böyle bizlere zarar vermesi nedeniyle mağdur oluyoruz. Çünkü biz buradan geçimimizi sağlıyoruz sonuçta. Bu konuda şikayetçiyiz, nereye müracaat edeceğimizi de bilemiyoruz" diye konuştu.

Yetiştiricilerden Ömer Yiğit ise başıboş köpeklerden tüm mahallelinin rahatsız olduğunu dile getirerek özellikle çocuklarının da okula gidip gelmekte sıkıntı yaşadıklarını söyledi. - MALATYA

Sokak köpekleri koyunlara saldırdı

Sokak köpekleri koyunlara saldırdı

Sokak köpekleri koyunlara saldırdı

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