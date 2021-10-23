Slovenya'da Karavanke Tüneli'nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor - Haberler
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Slovenya'da Karavanke Tüneli'nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor

AA / Zlatan Kapic - Haberler | Güncel
Slovenya'da Karavanke Tüneli'nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor

Slovenya üzerinden Avusturya'ya ulaşan ve Akdeniz, Balkanlar ve Orta Avrupa'yı birbirine bağlayan kara yolu ağındaki en önemli nokta olarak kabul edilen Karavanke Tüneli'nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Slovenya üzerinden Avusturya'ya ulaşan ve Akdeniz, Balkanlar ve Orta Avrupa'yı birbirine bağlayan kara yolu ağındaki en önemli nokta olarak kabul edilen Karavanke Tüneli'nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

Yeniden inşa ihalesini Slovenya'da 2020'de kazanan Cengiz İnşaat'ın yapımına hızla devam ettiği tünelin 2025'te tamamlanması bekleniyor.

Alp Dağları'na yapılan Karavanke Tüneli'nin bir ucu Avusturya, diğer ucu Slovenya'da bulunuyor.

Trafiğin yoğun olduğu ve 8 ülkeyi birbirine bağlayan kara yolu hattı üzerinde bulunan, toplam uzunluğu yaklaşık 8 kilometre olan tünelin Slovenya kısmı 3,5 kilometreden oluşuyor.

Alp Dağları'nın dibindeki tünelde dikey havalandırma sistemi uygulanacak.

Cengiz İnşaat'tan yapılan açıklamada, tünelin ilk katının yüksekliğinin 5 metre olacağı ve burasının araç trafiği için kullanılacağı ifade edilirken, 2 metre yüksekliğinde yapılacak ikinci katın ise havalandırmadan oluşacağı belirtilmişti.

Tünelin Avusturya'daki kısmının yapımını ise yerel firma üstlenmişti.

AA / Zlatan Kapic - Son Dakika Haberleri
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