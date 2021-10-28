ŞİŞLİ'DE SİLAHLI VE DÖNER BIÇAKLI SALDIRGANLARA KARŞI SANDALYE İLE DİRENDİ

Olay, Gülbahar Mahallesi Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi'nde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, M.K. cadde üzerinde arkadaşı ile sohbet ettiği sırada daha önce aralarından husumet olan V.Ş. ile karşılaştı. Tartışmaya başlayan ikili daha sonra yumruklu kavgaya tutuştu. Kavgaya V.Ş.nin yanında bulunan H.Ş. de dahil olunca kavga büyüdü. M.K.nın yanında bulunan arkadaşı kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. M.K. kavga ettiği kişilerden kaçmaya çalışarak, börekçi dükkanına sığında. V.Ş. husumetlisinin arkasından gelerek yanında bulunan silahı çıkartarak M.K.ya doğru ateş etti ve M.K. bacağından yaralandı. Yaralı M.K.'ya, H.Ş. de döner bıçağı ile saldırmaya devam etti. M.K. ise sandalye ile saldırılardan korunmaya çalıştı.

Bir süre sonra saldırganlar, olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olaydan kısa süre sonra şüpheliler V.Ş ve H.Ş. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KAVGA ANLARI KAMERAYA YANSIDIKavga anları ve silahla yaralanmasının ardından döner bıçaklı saldırıya mazur kalan M.K.'nın sandalye ile kendisini korumaya çalışması güvenlik kameralarına yansıdı.