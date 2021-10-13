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Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahsa hapis istemi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahsa hapis istemi

Şişli'de taksiye zorla bindirerek boşanma aşamasındaki eşini kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettiği iddia edilen iki şüpheli hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 14 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de taksiye zorla bindirerek boşanma aşamasındaki eşini kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettiği iddia edilen iki şüpheli hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 14 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, kaçırılma olayının Gaziosmanpaşa'da sona ermesi gerekçesiyle, yetkisizlik verilerek Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Güney 3 Sokak'ta 7 Eylül günü, 20.00 sıralarında yaşanan olayda, Mithat Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Şilan Topal'ı ailesinin gözünün önünde zorla taksiye bindirerek kaçırmıştı. Şilan Topal'ın kaçırılmasının ardından aile durumu polise bildirerek yardım istemişti. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda, Mithat Topal ve ona yardım ettiği öne sürülen Rahim Maral'ı gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Mithat Topal tutuklanmış, Rahim Maral ise serbest bırakılmıştı. Ekipler olaya ilişkin yaptıkları çalışmalar kapsamında Topal'a yardım ettiğini tespit ettikleri Maksut Yıldız'ı da gözaltına almış ve şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

Üç şüphelinin 14 yıla kadar hapsi talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheliler Mithat Topal, Rahim Maral ve Maksut Yıldız'ın 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne gönderildi

Hazırlanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianameyi inceleyen mahkeme, Şişli'de başlayan kaçırılma olayının Gaziosmanpaşa'da sona erdiği belirterek, davayı yetkisizlik kararı ile Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.

Şüpheliler önümüzdeki günlerde, Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

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