ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonunda Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, belediye ve üniversitenin destekleriyle düzenlenen "Kültür Şöleni ve Ses Yarışması"nın yarı finali gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü futbol sahasında 10 gün önce başlayan ve 244 ses yarışmacısının katıldığı yarışmada son 16'ya kalan yarışmacılar çeyrek finaldeki son 8'e girmek için kıyasıya mücadele etti.

Jüri üyeliğini Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, sanatçı Oğuz Aksaç, Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Günay Tuzkaya ve Doç. Dr Arif Möhsünoğlu'nun, sunuculuğunu ise Hüseyin Eker'in yaptığı yarışma TRT Kurdi ekranlarından canlı yayımlandı.

Programda konuşan Vali Pehlivan, ses yarışmasının kentte olumlu karşılandığını, gençlerin yarışmaya büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Katılan yarışmacıların iyi performans sergilediğini ifade eden Pehlivan, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin ses yarışmasına ilgisi bizi gerçekten sevindirdi. Türkiye'nin en genç iki ilinden biri olan Şırnak'ta çok yerinde bir kültür şöleni oldu. Yarın da bunun futbol turnuvası ayağı var, onun startını vereceğiz. Yarışmaya katılan bütün gençlerimizi kutluyorum. Bu ve benzeri faaliyetlerin ilimize yakıştığını ve artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Şırnak Belediye Başkanı Yarka da son 2 yılda kentte faaliyet olarak birçok ilklerin yaşandığını belirtti.

Kentin güzel etkinliklerin merkezi olduğunu belirten Yarka, "Kentte böyle güzel seslerin olması sevindirici. Bundan sonra daha güzel etkinlikler yapmak için hep beraber el ele vereceğiz." dedi.

Ses yarışmasına katılan Melike Cesur ise 244 kişi arasından son 16'ya kaldığı için çok mutlu olduğunu, amacının finale kalmak olduğunu belirtti.

Cesur, "Kültür şöleninin burada yapılmasını çok doğru ve anlamlı buluyoruz. Bizim için de iyi bir deneyim oldu. Organizasyonu sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yarı finale kalan 8 yarışmacı, en iyi ses olmak için yarışacak.

Programa, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve vatandaşlar katıldı.