Şile'de Sarıkavak Kalesi Doğa Yürüyüşü Şenliği düzenlendi

ŞİLE, İSTANBUL (AA) - Şile Kaymakamlığının liderliğinde yürütülen " Karadeniz Bölgesi'nde Ekoturizm Ağının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Sarıkavak Kalesi Doğa Yürüyüşü Şenliği yapıldı.

Şile'nin ekoturizmine katkı sunulması, bölgenin doğal ve kültürel potansiyelinin tanıtılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, bisiklet ve yürüyüş yolları tespit edilerek yön tabelaları ve bilgi panoları konuldu. Ayrıca parkurda, kuş gözlem kuleleri, foto banklar ve yerel üretici stantları yapılarak ekoturizm altyapısı güçlendirildi.

Sarıkavak Kalesi Yürüyüş Parkuru'nun açılışı dolayısıyla düzenlenen "Sarıkavak Kalesi Doğa Yürüyüşü Şenliği"nde, doğaseverler İstanbul Doğa Sporları Kulübü rehberliğinde yürüyüş yaptı.

Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, yürüyüş öncesinde yaptığı konuşmada, 5 farklı ülkeyi kapsayan projenin bir ayağının da Şile'de gerçekleştirildiğini belirterek, Şile'ye güzel bir ekoturizm altyapısı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Doğa gezilerinin sağlık için önemli olduğunu dile getiren Kaya, "Şile, sahip olduğu bu potansiyel hazineyle muazzam imkanlar sunuyor. Deniziyle, yeşiliyle, mavisiyle özellikle ekoturizm açısından muhteşem bir potansiyele sahip. Bu hazineyi sürdürülebilir bir şekilde muhafaza ederek, koruyarak, kollayarak geleceğe aktarmak bizlerin vazifesidir. Hem bu kıymetli hazinenin farkına varacak, ondan faydalanacak hem de muhafaza ederek gelecek nesillere aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında Sarıkavak bölgesinde bisiklet rotaları, yürüyüş parkurları, kuş gözlem noktaları, mesire ve fotoğraf çekim ile yöresel ürünlerin satılacağı alanların tespit edildiğini anlatan Kaya, "Bunların sağlanması için de fiziki iyileştirmeler yapıldı. Büyük bir emek harcandı. Tanıtım kitapçıkları, haritalar, internet altyapısı ve uygulamalarla bu çalışmalar desteklendi. Bu vesileyle ilçemizde ve ilimizde Türkiye'mizin sahip olduğu ekoturizm altyapısını geliştirerek yerel potansiyelden faydalanarak yerel turizm gelirlerini artırmak maksatlı bir çalışma yürütüldü." dedi.

Yürüyüşe katılan İstanbul Doğa Sporu Kulübü Derneği üyelerinden Ercan Albayrak, bölgenin ormanı, akarsuyu ve bitki örtüsüyle yürüyüş için çok güzel olduğunu belirterek, "Bu coğrafyanın her tarafı başlı başına keşfedilmek için bizleri bekliyor. Kuş sesleri, doğanın sesi bizler için burada." diye konuştu.

Yürüyüşe katılan doğaseverlerden Ayfer Erdoğan da doğa sporlarıyla ilgilenenlere bu parkurda yürümeleri tavsiyesinde bulundu.