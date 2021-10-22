Siirt Genç Memur-Sen İl Başkanlığına Avcı getirildi - Haberler
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Siirt Genç Memur-Sen İl Başkanlığına Avcı getirildi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt Genç Memur-Sen İl Başkanlığına Avcı getirildi

Siirt Genç Memur-Sen İl Başkanlığına Ali Yunus Avcı getirildi.

SİİRT (AA) - Siirt Genç Memur-Sen İl Başkanlığına Ali Yunus Avcı getirildi.

Yunus Emre Diriarın'dan boşalan başkanlığa getirilen Avcı, görevi en iyi şekilde yapacağını söyledi.

Kendisinden önceki yönetime teşekkür eden Avcı, şunları kaydetti:

"Sosyal, kültürel ve daha birçok alandaki haklarını korumayı ve geliştirmeyi amaçladığım gençlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Toplumumuzun kültür ve medeniyet değerlerine sadık, sivil toplum ahlakına bağlı, çağın gerektirdiği girişimci ruha sahip bireylerle ülkemizin geleceğine bir ışık da biz olmayı arzuluyoruz."

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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